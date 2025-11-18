Emelec se muestra inconforme con arbitraje ante Liga de Quito en la Copa Ecuador

Emelec fue superado por 1-2 ante Liga de Quito en la semifinal de ida de la Copa Ecuador, en un choque que dejó inconforme a los integrantes azules.

Los ‘albos’ derrotaron al club ‘millonario’ gracias a goles de Michael Estrada al minuto 83 y Jeison Medina al 90+6; el local se adelantó con tanto de Alfonso Barco al minuto 5, pero la expulsión del peruano al 51 y un no penal por mano de Darío Mina marcaron el partido.

Remontada en el Capwell

El árbitro Lenin Quiñónez, asistido por el VAR de Carlos Orbe, revisó una falta de Barco sobre Lisandro Alzugaray al minuto 51: el jugador ya tenía amarilla por una infracción previa, y la revisión determinó una segunda amarilla por el uso del codo, resultando en expulsión. Emelec quedó con 10 jugadores durante 39 minutos más los adicionales.

Polémica arbitral y reacciones

Al minuto 90+5, Emelec reclamó penal por una mano de Darío Mina en el área tras un centro; Quiñónez revisó en el VAR y dictaminó que el balón impactó primero en el pecho del defensor, desestimando la sanción. En la jugada siguiente, un centro de Josué Cuero encontró la cabeza de Medina para el 2-1 definitivo.

Guillermo Duró, entrenador de Emelec, cuestionó las decisiones. “Con la expulsión cambió el partido. Las decisiones del árbitro no fueron igual para los dos lados. Siempre nos pasa algo y salimos perjudicados”. El DT argentino destacó el dominio inicial de su equipo: “Hicimos un gran primer tiempo, fuimos superiores hasta la expulsión”.

Juan Pablo Ruiz, extremo de Emelec indicó. “Insólito lo que acaba de pasar. No sabía que el VAR podía llamar para una amarilla. El penal es claro, él lo ve, dice que primero toca el pecho y después la mano. Es difícil competir así”.

Respuesta de Liga de Quito

Desde el lado albo, Michael Estrada defendió el arbitraje: “Para las jugadas polémicas está el VAR, yo no sé por qué reclaman. Para mí fue un buen arbitraje”. El goleador del empate valoró su tanto: “Marcar como delantero siempre es una bendición, así que no tengo más que agradecer al grupo”.

Tiago Nunes, DT de Liga, enfatizó la jerarquía: “Vamos partido a partido. Para jugar en Liga se necesita jerarquía y saber soportar la presión. Los equipos grandes como Liga están preparados para ganar estos partidos”. Sobre la remontada: “Nos costó encontrar los espacios por mérito de Emelec, pero al final la idea de poner a Estrada y Medina y hacer doble punta fue determinante”.

Nunes añadió: “Debemos valorar el resultado y saber que la serie sigue abierta ante un rival tradicional. Respetarlo al máximo, pero vamos a buscar la clasificación”.

Lesión de Cevallos complica a Emelec

El mediocampista José Francisco Cevallos salió lesionado al inicio del segundo tiempo por una molestia en el gastrocnemio de la pierna derecha, reemplazado por Roberto Garcés. El cuerpo médico de Emelec dio un diagnóstico preliminar de desgarro que requeriría 15 a 20 días de recuperación.

Cevallos, clave en el mediocampo, asistió en el gol de Barco y su ausencia afectó el control del balón. El club informó que la evolución se conocerá en las próximas horas, mientras Duró reorganiza el equipo para el hexagonal de LigaPro y la vuelta.

Contexto de la Copa Ecuador

La semifinal de vuelta se disputará el miércoles 3 de diciembre a las 19h00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El ganador avanzará a la final contra el vencedor de Universidad Católica vs. Cuenca Juniors, con premio de 120.000 dólares para el finalista y cupo a la Copa Libertadores 2026 para el campeón.

Emelec accedió a semis tras eliminar a Guayaquil City por penales (0-0 global); Liga de Quito superó a Deportivo Cuenca (2-0 global). En 2019, Liga eliminó a Emelec en semis por penales. El torneo, organizado por la FEF, no considera gol de visitante: igualdad global va a penales.

Duró, de cara al desquite: “Ellos son fuertes de local, pero estamos a un gol de diferencia. Tenemos que dar más”. Nunes: “No nos vamos a relajar, será un partido difícil con nuestra gente”.