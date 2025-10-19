COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Emelec y Aucas empatan en la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro y obtiene un punto crucial

Emelec saca un punto valioso del Gonzalo Pozo ante Aucas (0-0). Romario Caicedo analiza el empate crucial para el objetivo de Copa Sudamericana.
Emelec y Aucas empatan en la fecha dos del segundo hexagonal de la LigaPro y obtiene un punto crucial. (API)
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Emelec logró sumar un valioso punto al empatar 0-0 contra Aucas en un reñido encuentro por la Fecha 2 del segundo hexagonal de la LigaPro. El partido se disputó este domingo 19 de octubre de 2025, desde las 15h30, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, dejando a los eléctricos más cerca de su objetivo: un cupo para la Copa Sudamericana.

La primera mitad del compromiso mostró un Emelec cauteloso, con pocas incursiones ofensivas. El ‘Ídolo del Pueblo’, por su parte, dominó el esférico y generó varias oportunidades de gol que no pudieron concretar, gracias en parte a remates desviados o la buena actuación defensiva del ‘Bombillo’. El marcador se mantuvo inamovible al descanso, 0-0.

Reacción y un susto en el segundo tiempo

El estratega de Emelec, Guillermo Duró, movió sus fichas en el entretiempo. Las variantes surtieron efecto y el equipo saltó al campo con una «cara diferente», mostrando mayor iniciativa y generando más jugadas de ataque. La intensidad de los azules fue evidente, manteniendo a Aucas en su propia área durante gran parte de la segunda mitad.

No obstante, el ‘Bombillo’ se llevó un susto al minuto 69, cuando una jugada de Aucas terminó en la red tras una filtración de Jonnathan Mina. La celebración local fue efímera, ya que el tanto fue anulado por una clara posición adelantada. Pedro Ortiz, guardameta de Emelec, también fue fundamental, realizando intervenciones rápidas que ahogaron el grito de gol de ‘Papá’ y salvaron a los ‘millonarios’ de irse con las manos vacías. Por su parte, Juan Pablo Buch se estrenó como director técnico de Aucas en este cotejo, realizando cambios para buscar la reacción de su equipo.

La visión de Romario Caicedo, capital de Emelec, y el camino a Sudamericana

Para Romario Caicedo, capitán de Emelec y destacado como el mejor jugador del partido, el punto conseguido tiene un valor significativo. En declaraciones a Zapping Sports, Caicedo enfatizó que este resultado «nos va a servir al final del hexagonal», y que «la idea era no perder». El lateral derecho recordó los buenos resultados obtenidos en el Gonzalo Pozo Ripalda en la temporada 2025, incluyendo una victoria ante Aucas en la primera etapa y una clasificación en Copa Ecuador en el mismo estadio.

Con este empate, Emelec se ubica en la segunda posición del segundo hexagonal con 46 unidades, empatado en puntos con el líder Deportivo Cuenca, y se acerca a su objetivo de asegurar un cupo para la Copa Sudamericana. Aucas, en cambio, ocupa la cuarta posición con 42 puntos.

La lucha por el cupo a la Sudamericana se intensifica. En la próxima fecha, Emelec tendrá un crucial encuentro como local al recibir a Delfín, mientras que Aucas visitará a Deportivo Cuenca. Caicedo concluyó que, a pesar de un año «muy difícil» que los vio comenzar en el cuadrangular de descenso, Emelec ha sabido «sumar y tenemos que seguir en la lucha» por su meta continental.

