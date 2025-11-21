COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Emelec y Aucas se miden en la fecha 6 del hexagonal por un cupo internacional

Emelec y Aucas, con 49 puntos cada uno, chocan este sábado por la fecha 6 del hexagonal en busca de un cupo a la Copa Sudamericana 2026.
Chile procesa a exjueza y pide su extradición desde Israel por sustracción de menores.
Chile procesa a exjueza y pide su extradición desde Israel por sustracción de menores.
Chile procesa a exjueza y pide su extradición desde Israel por sustracción de menores.
Chile procesa a exjueza y pide su extradición desde Israel por sustracción de menores.

Emelec y Aucas se enfrentan este sábado 22 de noviembre de 2025 a las 19h00 en el Estadio George Capwell Banco del Austro de Guayaquil, Ecuador, por la fecha 6 del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet 2025, con el objetivo de sumar puntos para asegurar un cupo internacional en la temporada 2026.

Ambos equipos llegan igualados con 49 puntos. Este encuentro resulta decisivo en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana, ya que una victoria podría consolidar sus aspiraciones en el certamen continental.

En lo que va de la temporada 2025, azules y orientales se han medido en tres oportunidades por la Liga Ecuabet. Aucas ganó 0-1 en el Capwell con gol de Michael Carcelén; Emelec respondió con un 1-2 gracias a anotaciones de Juan Pablo Ruiz Gómez y Maicon Solís, con descuento de Ángelo Mina para Aucas; y en el hexagonal empataron 0-0.

Históricamente, se han enfrentado en 134 duelos oficiales. Emelec acumula 71 victorias, 31 empates y 31 derrotas.

Alineación confirmada de Emelec

El entrenador de Emelec, Guillermo Duró, alinea a sus jugadores disponibles para este partido. En la portería se mantiene Pedro Ortiz. La zaga la integran Romario Caicedo, Diogo Bagüí y Alfonso Barco, y Jackson Rodríguez, en ausencia de Luis Fernando León, quien se recupera de un corte en la pierna sufrido ante El Nacional.

En el mediocampo, Roberto Garcés regresa para acompañar a Sergio Quintero, mientras que Alexander González y Juan Pablo Ruiz se encargan de la creación de juego. Adelante, la dupla de Justin Cuero y José Ángulo aportará potencia en el área, considerando la solidez defensiva reciente de Aucas.

Estrategia de Aucas y su once probable

Aucas, por su parte, llega con la necesidad de sumar de a tres para no ceder terreno en la tabla. El equipo oriental alineará con Hamilton Piedra en el arco; Jonathan Mina, Jhon Ontaneda, Carlos Rolón y Ulises Ciccioli en defensa; Estalin Segura, Renny Jaramillo, Agostino Spina y Luis Cano en el medio; junto a Brian Montenegro y Bruno Miranda en ataque.

Este choque representa un momento crítico para ambos, ya que el ganador podría escalar posiciones y acercarse al boleto para la Sudamericana 2026, mientras el perdedor arriesga su clasificación internacional.

Transmisiones y contexto del hexagonal

El partido se transmitirá en vivo por Zapping Sports, El Canal del Fútbol y Ecuavisa. El segundo hexagonal de la Liga Ecuabet 2025 involucra a los equipos clasificados del primer semestre, determinando los puestos para competiciones continentales.

Emelec busca reafirmar su presencia en torneos internacionales tras campañas previas en Libertadores y Sudamericana. Aucas, por su lado, aspira a consolidar su resurgimiento reciente, con participaciones estables en fases preliminares continentales.

En el contexto de la Liga Ecuabet, esta fecha cierra la fase regular del hexagonal, con implicaciones directas en la tabla acumulada que define los clasificados. Ambos clubes han invertido en planteles competitivos para 2025, priorizando la estabilidad defensiva y la generación ofensiva.

El Estadio George Capwell, con capacidad para 40.000 espectadores, espera un lleno para este clásico, que históricamente genera alta asistencia y rivalidad sana entre hinchadas.

Implicaciones para la temporada 2026

Una victoria de Emelec lo impulsaría al 3.º o 2.º lugar, dependiendo de otros resultados, fortaleciendo su campaña en la Sudamericana. Para Aucas, el triunfo mantendría su ventaja en la tabla y abriría opciones para Libertadores si se combinan con otros marcadores.

Este enfrentamiento subraya la paridad en la Liga Ecuabet 2025, donde equipos como Emelec y Aucas han mantenido ritmos consistentes a lo largo de 35 fechas disputadas.

Jornada de la LigaPro

Viernes 21 de noviembre
16h30: Universidad Católica vs. Libertad

19h00: Deportivo Cuenca vs. El Nacional

Sábado 22 de noviembre

14h00: Mushuc Runa vs. Técnico Universitario

14h00: Manta vs. Vinotinto

19h00: Emelec vs. Aucas

Domingo 23 de noviembre

13h00: Macará vs. Delfín

15h30: Barcelona vs. Liga de Quito

18h00: Independiente del Valle vs. Orense

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
Noticias en la web

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
