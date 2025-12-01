COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Espectáculos
Confesión

Emma Guerrero evita hablar de su divorcio y prioriza el bienestar familiar en medio del proceso legal

Emma Guerrero confesó que durante mucho tiempo eligió el silencio por respeto y para no exponer su vida privada. 
2 minutos de lectura
Emma Guerrero: Centrada en sus hijos y carrera actoral.
Emma Guerrero no solo se destaca en la actuación. Es una popular influencer y creadora de contenido para redes sociales. Foto: IG Emma Guerrero.
Emma Guerrero: Centrada en sus hijos y carrera actoral.
Emma Guerrero no solo se destaca en la actuación. Es una popular influencer y creadora de contenido para redes sociales. Foto: IG Emma Guerrero.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La actriz Emma Guerrero ha optado por no seguir hablando de su reciente separación de Fernando Zúñiga, su esposo durante casi cuatro años con quien tuvo dos hijos. En una entrevista para el programa digital Fuull Farándula, mostró su determinación de dejar el pasado atrás y centrarse en su carrera y familia. 

“Yo ya dije lo que debía”, aclaró Emma desde el principio, reafirmando su intención de no entrar en detalles sobre la ruptura.

Proceso de divorcio y enfoque en la familia

La actriz confirmó que mantiene el proceso legal de divorcio y que pronto tendrá que establecer acuerdos con su expareja. Sin embargo, evitó revelar más detalles, destacando que la situación es delicada. Con convicción respondió: “No seré la primera mujer ni la última en pasar por algo como esto”. 

Respecto a la manutención de sus hijos, Emma dijo: “Yo en su momento hablé, abrí mi corazón y prefiero no ahondar en el tema, ya fue. Ahora estoy completamente enfocada en mis hijos y en nada más”. 

Ante las críticas

Por otro lado, Emma Guerrero no evitó referirse a las críticas que ha recibido tras anunciar su divorcio. 

Con firmeza sostuvo: “Para todas esas mujeres que me quieren dar clases de valores, solo les puedo decir que no se puede tener empatía con quien no la tuvo contigo, están acostumbradas a callar y aguantar. Él me traicionó, estando embarazada”.

Emma Guerrero sigue adelante

Asimismo, la actriz guayaquileña y exchica reality explicó que durante mucho tiempo eligió el silencio por respeto y para no exponer su vida privada. 

Sin embargo, llegó un momento en que decidió que era necesario hablar para recuperar su paz mental. Ahora, insiste, “no quiero pronunciarme más al respecto”, enfocándose en reconstruir su vida y atender a sus hijos.

Sobre ella

Emma Guerrero no solo se destaca en la actuación. Es una popular influencer y creadora de contenido para redes sociales.

