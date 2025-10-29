Emma Guerrero revela la razón del fin de su matrimonio: «Me traicionó estando embarazada»

La actriz ecuatoriana Emma Guerrero causó una gran polémica recientemente, tras llamar «perdedor» a su expareja Fernando Zúñiga, quien además es el padre de sus dos hijos.

Durante el pódcast ‘Sí somos’, la guayaquileña indicó que si pudiese retroceder el tiempo, desearía tener a los mismos hijos, pero con un padre diferente. «Si yo pudiera cambiarles de padre a mis hijos, para que no sea un hombre perdedor, lo haría», soltó la pelinegra.

Su comentario rápidamente se viralizó en redes sociales, ganándole críticas y diversos comentarios, por lo que ella decidió revelar la verdad tras el fin de su matrimonio.

Emma Guerrero rompió el silencio

A través de su grupo de difusión de Instagram, Emma se defendió de las críticas y reveló que su ahora expareja le fue infiel mientras ella gestaba a su segundo hijo. “Se hizo viral un comentario sin contexto que hice sobre el progenitor de mis hijos. Pero para todas esas mujeres que me quieren dar clases de valores, solo les puedo decir que no se puede tener empatía con quien no la tuvo contigo, están acostumbradas a callar y aguantar. Él me traicionó, estando embarazada”, expresó con firmeza.

https://www.eldiario.ec/espectaculos/la-actriz-emma-guerrero-da-a-luz-a-su-segundo-hijo-emmanuel-alejandro-20082025/

Añadió que su reciente comentario buscaba hacer reaccionar a su aún esposo, con quien tiene conflictos económicos. «Le valió cero mi embarazo y postparto… y durante todo este tiempo he callado. Comenté eso para ver si tiene vergüenza y me devuelve el carro y se hace cargo de los gastos económicos, que deberían ser el 100 por ciento pero aún así pido solo el 50″, precisó.

«Fueron cuatro años de desgaste emocional»

La también influencer se refirió a los comentarios que recibe sobre el supuesto apoyo que Zúñiga le dio tras la difusión de su video íntimo, con el actor venezolano José Ramón Barreto. Esto, en julio de 2020.

«He leído muchos comentarios diciendo que ‘él estuvo conmigo en mi peor momento’, refiriéndose a cuando se viralizó ese video íntimo. Y sí, en ese momento estábamos juntos. Pero quiero aclarar algo: no siempre quien se queda, te cuida«, dijo.

Añadió que durante su noviazgo y matrimonio, vivió una gran desgaste emocional. Así, dejo entrever que no siempre recibió apoyo del padre de sus hijos. «El costo de esa ‘presencia’ fueron cuatro años de desgaste emocional, psicológico y económico. Así que no, no fue un acto de amor quedarse. Fue una historia donde yo di todo y terminé vacía. Y con el tiempo entendí que a veces irse también es una forma de salvarse», recalcó.

La historia de Emma Guerrero y Fernando Zúñiga

Emma Guerrero y Fernando Zúñiga hicieron pública su relación en 2020, con una propuesta de matrimonio en agosto de ese mismo año. Se casaron en una ceremonia civil en 2021 y ese mismo año nació su primera hija.

En agosto de este año, a poco del nacimiento de su segundo bebé, Emma confirmó el fin de su matrimonio. Actualmente, la pareja está en trámite de divorcio.