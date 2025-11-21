COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

¡Empezó la limpia! Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anuncia comisión para investigar la corrupción en el sector energético

El presidente boliviano anunció la creación de una Comisión de la Verdad para indagar una presunta red de corrupción en hidrocarburos, señalada como causa del reciente desabastecimiento de combustibles.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¡Empezó la limpia! Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anuncia comisión para investigar la corrupción en el sector energético
El presidente boliviano llegando a un acto oficial en Samaipata el pasado 18 de noviembre. Foto: X de Rodrigo Paz.
¡Empezó la limpia! Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anuncia comisión para investigar la corrupción en el sector energético
El presidente boliviano llegando a un acto oficial en Samaipata el pasado 18 de noviembre. Foto: X de Rodrigo Paz.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la creación de una comisión especial para investigar hechos de corrupción en el sector de los hidrocarburos. La medida surge en medio de la crisis de desabastecimiento de combustibles que golpea a todo el país y que marcó la última campaña electoral.

Paz afirmó que los primeros días de gestión revelaron irregularidades graves en administraciones pasadas. Según el mandatario, estas prácticas provocaron el colapso en el suministro y dejaron en evidencia una estructura paralela de manejo ilícito de combustibles. La nueva instancia se denomina Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos.

Estará integrada por representantes de todas las fuerzas políticas, instituciones y operadores del sistema de justicia. Tendrá como objetivo identificar responsables, exponer las irregularidades y llevar a los implicados ante los tribunales.

¿Corrupción en Bolivia?

El jefe de Estado expresó que la crisis no responde a “manzanas podridas”, sino a un sistema de corrupción consolidado que operó durante años. Su diagnóstico apunta a una red articulada que, según dijo, dañó a las familias más vulnerables y golpeó la economía de Bolivia. “Esto fue un ataque directo al corazón del pueblo”, afirmó.

El mandatario insistió en que la red operaba mientras sus integrantes defendían públicamente la nacionalización del sector. Paz señaló que hablaban de soberanía energética mientras aprovechaban su posición para apropiarse de recursos estatales.

Además, sostuvo que su administración no tolerará ningún intento de encubrir delitos cometidos en la industria de los hidrocarburos. Dijo que el país conocerá el alcance real del daño y que la investigación será transparente desde su inicio. “Nos dejaron una maldita cloaca”, declaró.

Ofrece una limpia de corruptos

El gobernante aseguró que su Gobierno limpiará el sistema y presentará los hallazgos al país. Recalcó que la comisión tendrá independencia plena para revisar contratos, operaciones de distribución y decisiones administrativas en Bolivia.

El presidente también reiteró que no habrá impunidad. Indicó que el Ejecutivo trabajará con firmeza para asegurar que quienes participaron en los desfalcos enfrenten procesos judiciales. Los ciudadanos esperan resultados rápidos.

El desabastecimiento ha generado largas filas y preocupación en distintas regiones. La creación de esta comisión se interpreta como un intento de recuperar la confianza y estabilizar el suministro. Paz concluyó que la reconstrucción del sector será compleja, pero afirmó que Bolivia tiene un Gobierno decidido a proteger los recursos públicos y a sancionar a los responsables de la crisis energética.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO