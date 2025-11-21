¡Empezó la limpia! Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anuncia comisión para investigar la corrupción en el sector energético

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la creación de una comisión especial para investigar hechos de corrupción en el sector de los hidrocarburos. La medida surge en medio de la crisis de desabastecimiento de combustibles que golpea a todo el país y que marcó la última campaña electoral.

Paz afirmó que los primeros días de gestión revelaron irregularidades graves en administraciones pasadas. Según el mandatario, estas prácticas provocaron el colapso en el suministro y dejaron en evidencia una estructura paralela de manejo ilícito de combustibles. La nueva instancia se denomina Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos.

Estará integrada por representantes de todas las fuerzas políticas, instituciones y operadores del sistema de justicia. Tendrá como objetivo identificar responsables, exponer las irregularidades y llevar a los implicados ante los tribunales.

¿Corrupción en Bolivia?

El jefe de Estado expresó que la crisis no responde a “manzanas podridas”, sino a un sistema de corrupción consolidado que operó durante años. Su diagnóstico apunta a una red articulada que, según dijo, dañó a las familias más vulnerables y golpeó la economía de Bolivia. “Esto fue un ataque directo al corazón del pueblo”, afirmó.

El mandatario insistió en que la red operaba mientras sus integrantes defendían públicamente la nacionalización del sector. Paz señaló que hablaban de soberanía energética mientras aprovechaban su posición para apropiarse de recursos estatales.

Además, sostuvo que su administración no tolerará ningún intento de encubrir delitos cometidos en la industria de los hidrocarburos. Dijo que el país conocerá el alcance real del daño y que la investigación será transparente desde su inicio. “Nos dejaron una maldita cloaca”, declaró.

Duele recordar que, mientras miles de bolivianos hacían filas para cargar diésel y gasolina durante días, durmiendo en sus transportes y sin poder ver a sus familias, había un grupo de infelices que se robaba los combustibles mediante una estructura paralela en el sector de… — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) November 21, 2025

Ofrece una limpia de corruptos

El gobernante aseguró que su Gobierno limpiará el sistema y presentará los hallazgos al país. Recalcó que la comisión tendrá independencia plena para revisar contratos, operaciones de distribución y decisiones administrativas en Bolivia.

El presidente también reiteró que no habrá impunidad. Indicó que el Ejecutivo trabajará con firmeza para asegurar que quienes participaron en los desfalcos enfrenten procesos judiciales. Los ciudadanos esperan resultados rápidos.

El desabastecimiento ha generado largas filas y preocupación en distintas regiones. La creación de esta comisión se interpreta como un intento de recuperar la confianza y estabilizar el suministro. Paz concluyó que la reconstrucción del sector será compleja, pero afirmó que Bolivia tiene un Gobierno decidido a proteger los recursos públicos y a sancionar a los responsables de la crisis energética.