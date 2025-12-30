Empleo en Ecuador se estanca en 2025 y la informalidad sigue afectando a más del 53 % de trabajadores

El empleo en Ecuador en 2025 mostró un comportamiento estable, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sin embargo, la informalidad laboral continuó como el principal problema del mercado de trabajo nacional.

En noviembre de 2025, el 53,4 % de los trabajadores se desempeñó en el sector informal de la economía. En la práctica, más de la mitad de la población ocupada trabajó sin contrato, sin estabilidad y sin acceso a la seguridad social.

Empleo en Ecuador en 2025: informalidad laboral domina el mercado de trabajo

Durante noviembre de 2025, 8,6 millones de personas estuvieron ocupadas en Ecuador. Esta cifra representó el 96,7 % de la población económicamente activa (PEA), lo que evidenció que la mayoría de quienes buscó empleo logró insertarse en alguna actividad productiva.

No obstante, el INEC precisó que, al comparar noviembre de 2024 con noviembre de 2025, no se registraron diferencias estadísticamente significativas en los principales indicadores laborales. En consecuencia, el empleo mantuvo una tendencia estable a escala nacional.

Gobierno destaca mejoras en el empleo adecuado en 2025

Pese a la falta de variaciones generales, el Gobierno de Daniel Noboa destacó mejoras en la composición del empleo este 29 de diciembre de 2025. Con base en datos del INEC citados por el Ejecutivo, el empleo adecuado aumentó del 33,69 % en noviembre de 2024 al 36,32 % en noviembre de 2025.

Este resultado implica que solo tres de cada diez personas cuentan actualmente con un empleo formal o adecuado en Ecuador. El indicador incluye a quienes perciben ingresos iguales o superiores al salario básico y cumplen jornadas laborales completas.

Subempleo cae y el Ejecutivo plantea mayor formalización

En paralelo, el subempleo se redujo del 22,71 % al 18,73 % en el mismo período, lo que reflejó una leve mejora en la calidad del trabajo disponible. Aun así, el reto de la formalización persiste como prioridad para el Gobierno.

Desde el Ministerio de Trabajo, Harold Burbano reconoció la complejidad del escenario laboral y aseguró que se fortalecerá el diálogo entre empleadores y trabajadores para dinamizar el empleo formal. “El trabajo por horas no está permitido”, aclaró el funcionario.

Meta oficial: elevar la formalización laboral al 50 %

Burbano también explicó que existen alternativas para reorganizar las jornadas laborales sin afectar derechos adquiridos, con énfasis en facilitar que los jóvenes puedan estudiar y trabajar de forma simultánea. Según indicó, el Ejecutivo apunta a consensos que impulsen una distribución distinta del tiempo laboral.

Finalmente, el ministro aseguró que “no habrá retrocesos laborales” y que la meta consiste en elevar la formalización del 36 % al 50 % en dos años. Esto, mediante acuerdos que promuevan empleo digno y sostenible.