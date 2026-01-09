Empleo en Ecuador: La tasa de desempleo nacional cerró en 2,6 % al finalizar el 2025, según datos oficiales del INEC

El panorama del empleo en Ecuador al cierre de diciembre de 2025 muestra una notable estabilidad en sus indicadores fundamentales, según el reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La población en edad de trabajar (PET) alcanzó los 13,5 millones de personas, de las cuales 8,6 millones conforman la población económicamente activa (PEA) que dinamiza la producción nacional.

En cuanto a la desocupación, la tasa de desempleo a nivel nacional se situó en el 2,6 %, una cifra que no presenta variaciones estadísticamente significativas en comparación con el 2,7 % registrado en diciembre de 2024. Este indicador permite observar que, a pesar de las fluctuaciones mensuales, el acceso al empleo en Ecuador mantuvo una tendencia constante durante el último periodo anual analizado por la encuesta ENEMDU.

Estabilidad en los indicadores de empleo en Ecuador

Al desglosar las cifras de desocupación, se observa que el desempleo abierto representó el 2,4 %, mientras que el desempleo oculto apenas alcanzó el 0,2 % de la PEA. Estas métricas confirman que la mayoría de quienes buscan empleo en Ecuador realizan gestiones activas para insertarse en el mercado, reflejando una dinámica de búsqueda persistente en las diversas provincias del territorio.

Por otro lado, el empleo adecuado o pleno, que agrupa a quienes perciben al menos el salario mínimo y trabajan la jornada legal, se ubicó en el 37,1 % a nivel nacional. Este valor es superior al 33,0 % reportado en diciembre de 2024, consolidándose como uno de los pilares más importantes para medir la calidad del empleo en Ecuador y el bienestar de los trabajadores bajo condiciones formales.

Desempeño por áreas geográficas

La realidad laboral presenta matices importantes según el área de residencia, donde el área urbana registró una tasa de desempleo del 3,2 %. En estas zonas, la concentración de servicios y comercio influye directamente en las oportunidades de empleo en Ecuador, permitiendo que 5,4 millones de personas se mantengan dentro de la categoría de población ocupada.

En contraste, el área rural mostró una tasa de desempleo significativamente menor, situada en el 1,5 % para diciembre de 2025. Aunque el volumen de personas con empleo en Ecuador en el campo es de 2,9 millones, las condiciones suelen diferir de las urbanas, destacando una mayor presencia de empleo no remunerado y actividades vinculadas a la agricultura.

Brechas de género, según las cifras de empleo en Ecuador

La segmentación por sexo revela que persisten brechas considerables en el acceso a condiciones óptimas, pues los hombres alcanzan una tasa de empleo adecuado del 41,6 %. Para las mujeres, este indicador se reduce al 30,4 %, lo que evidencia los retos pendientes para alcanzar la equidad en el mercado de empleo en Ecuador y mejorar la participación femenina en cargos plenos.

Adicionalmente, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 3,4 %, superando el 2,0 % registrado para los hombres al cierre de 2025. Esta disparidad influye en el promedio de ingresos, donde un trabajador varón percibe alrededor de USD 514,9, mientras que una mujer recibe USD 470,5 por sus labores de empleo en Ecuador, lo que subraya la necesidad de políticas de igualdad.

Fuerza del sector privado

El análisis de los sectores económicos ratifica que el sector privado es el motor indiscutible de la economía, generando 94 de cada 100 plazas de trabajo. Esta predominancia es vital para sostener el empleo en Ecuador, ya que las empresas privadas, desde micro hasta grandes industrias, absorben la mayor parte de la fuerza laboral disponible en el país.

Por su parte, el sector público aporta con el 6 % restante de la ocupación total, desempeñando un rol complementario en la generación de empleo en Ecuador. Al analizar el empleo asalariado de forma específica, el 87 % de los trabajadores pertenecen al ámbito privado, dejando solo un 13 % bajo la dependencia de instituciones del Estado o entidades gubernamentales.

Informalidad y calidad del trabajo

Un factor crítico que sigue afectando la estructura laboral es el sector informal, donde se encuentra el 54,2 % de las personas con trabajo. Esto implica que más de la mitad de quienes tienen un empleo en Ecuador laboran en unidades económicas que no cuentan con RUC, lo que suele limitar el acceso a beneficios de la seguridad social.

Finalmente, las horas de trabajo promedio a la semana se fijaron en 37 para hombres y 31 para mujeres. El cumplimiento de estas jornadas es un requisito para clasificar dentro del empleo pleno, un indicador que el INEC monitorea mensualmente para evaluar la productividad y la salud del sistema de empleo en Ecuador mediante sus fichas metodológicas oficiales.