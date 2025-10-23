Emprendedora de Vinces niega intenciones dañinas tras detección de sustancias en obsequio al presidente Noboa

Yolanda Peñafiel, emprendedora cacaotera del cantón Vinces en la provincia de Los Ríos, negó cualquier intento de daño al entregar una canasta de productos artesanales al presidente Daniel Noboa durante un evento oficial el 17 de octubre de 2025 en Babahoyo. El gobierno reportó la presencia de sustancias químicas peligrosas en tres de los ocho artículos, lo que activó una investigación por posible envenenamiento. Peñafiel, beneficiaria del programa gubernamental Bono Incentivo Emprende, solicitó esclarecer el caso para limpiar su reputación. Además, enfatizó el impacto en su salud, agravado por su hipertensión.

El incidente ocurrió durante la entrega de beneficios a agricultores costeros, organizada por asociaciones locales como la Agropecuaria 15 de Septiembre, a la que pertenece Peñafiel. La emprendedora preparó la canasta en su domicilio con ingredientes naturales y la entregó directamente a personal militar para revisión antes de su traslado al equipo presidencial. Según un informe de bioseguridad de la Casa Militar, divulgado el 21 de octubre, los productos afectados –una mistela de cacao, mermelada de chocolate y mermelada de tamarindo– contenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos nocivos que pueden causar daños graves o la muerte si se ingieren.

Antecedentes en el sector cacaotero y contexto de seguridad presidencial

Peñafiel, reconocida en el sector por sus derivados de cacao de alta calidad, enfatizó en una entrevista con un medio local que sus elaboraciones siempre han priorizado lo natural y saludable. «Mi corazón no está para hacer daño a nadie, estoy para servir», declaró,. Además, añadió que distribuye sus productos a nivel nacional e internacional, donde han recibido premios por excelencia en ferias especializadas.

Además, la mujer relató que tras la entrega, perdió el rastro de la canasta. «De ahí en adelante, no sé qué pudo pasar. Mi corazón es muy sano, yo jamás estoy para hacer daño a nadie», reiteró. Los otros cinco productos fueron devueltos sin irregularidades, pero ninguno contaba con registro sanitario, según el informe oficial.

Impacto en la salud y pedido a la claridad en el caso

La situación ha afectado directamente la salud de Peñafiel, quien sufre de hipertensión . La emprendedora reporta un decaimiento emocional desde la difusión del comunicado de la Secretaría de Comunicación. «Pido que todo esto se esclarezca, soy hipertensa y no he podido estar tranquila», expresó. Como parte de la Asociación Agropecuaria 15 de Septiembre Peñafiel organizó el obsequio junto a otros miembros para honrar la visita presidencial.

En cuanto al Bono Incentivo Emprende, , Peñafiel fue una de las beneficiarias que recibió USD 1.000 para adquirir maquinaria y expandir su producción.»Me he caracterizado de hacer algo sano y natural. No es perjudicial para nadie y mis productos han sido distribuidos a nivel nacional e internacional. Me satisface representar a las emprendedoras, porque somos varias», acotó.