En manos de la Corte Nacional: La resolución del caso Pepe Tola se conocerá este jueves 4 de diciembre

El futuro del recordado actor y chico reality Pepe Tola, quien desde hace más de una década está acusado de abuso sexual y permanece prófugo de la justicia, se definirá este jueves 4 de diciembre de 2025.

Se trata de un mediático caso que se reactivó recientemente, luego de que Iván Saquicela asumió la defensa de Tola e impulsó un recurso de casación, con el objetivo de dejar sin efecto su sentencia de 16 años de cárcel dictada en 2018.

La resolución del caso Pepe Tola

Diario Extra, a través de su sitio web, anunció que mañana se revelará el resultado de la audiencia de casación, realizada el pasado 20 de noviembre.

Aquel día, Saquicela indicó que la diligencia se desarrolló con normalidad. Sin embargo, fue suspendida antes anunciarse la resolución final. De acuerdo a su versión, la Corte suspendió la audiencia “para revisar íntegramente el caso, deliberar y posteriormente anunciar la resolución”.

Para el abogado, esa decisión representaba un avance positivo, ya que consideró que los jueces “pudieron percatarse de la arbitrariedad que se había cometido”, dijo a Expreso.

El recurso de casación fue presentado por la defensa de Tola argumentando presuntas “irregularidades” en el proceso legal dado en 2018, que terminó con su sentencia de cárcel.

El actor pidió oraciones para recuperar su vida

El pasado 19 de noviembre, Pepe Tola se pronunció a través de su cuenta de Instagram y desde la clandestinidad. En su mensaje, se dirigió a sus “queridos amigos, familia, gente querida… a quienes han estado conmigo incluso sin verme, y han creído en mí aún sin conocerme”.

Según dijo, en la audiencia de casación “enfrento lo que quizá sea mi última oportunidad para recuperar la vida que me arrebataron. Una vida que perdí por algo que no cometí y que me ha costado años de dolor, silencio y resistencia“.

El recordado participante de ‘Combate’ agregó en ese momento que su confianza está puesta en Dios. “Yo confío en Él, porque aquí la última palabra siempre será de Dios. Gracias por sostenerme, por creer y por caminar conmigo incluso en la oscuridad. (…) Con fe, espero comenzar a recuperar lo que siempre fue mío: mi vida, mi nombre y mi verdad”, finalizó.

Al estallar el escándalo sexual en su contra, Pepe Tola tenía un carrera actoral en ascenso. Era parte del elenco de la popular serie ‘Tres Familias’.

El caso de Pepe Tola inició en 2014

El caso Pepe Tola, donde se le acusa de abuso sexual a una menor de edad, es uno de los más mediáticos de la última década en la farándula de Ecuador. Este se desarrolló de la siguiente manera: