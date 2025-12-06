Tres hermanos se convirtieron en padres el mismo día en un hospital de Israel

En un hecho inusual, tres hermanos israelitas se convirtieron en padres casi simultáneamente en el centro médico Ma’ayanei Hayeshua en Israel. El suceso involucró el nacimiento de cuatro bebés, dos hijos individuales y un par de gemelos, con solo unas horas de diferencia. Dicho hecho sorprendió al personal sanitario y destacó una coincidencia familiar excepcional nunca antes vista en Israel.

Según el hospital, este evento no solo elevó el número de nietos para los abuelos en una sola jornada, sino que también resaltó la imprevisibilidad de los partos múltiples. De acuerdo con Israel National News, las tres parejas ingresaron por separado al hospital ese día, lo que inicialmente no alertó sobre la conexión familiar. Sin embargo, al reunirse en los pasillos mientras acompañaban a sus esposas.

Uno de los hermanos tuvo gemelos

Dos de ellos recibieron un hijo cada uno, mientras que el tercero celebró la llegada de gemelos, sumando cuatro nuevos miembros a la familia en menos de 24 horas. El centro médico, que atiende un número significativo de nacimientos anuales, describió el suceso como “excepcional”. Enfatizó que, aunque su sala de partos maneja un ritmo elevado de casos, eventos como este convierten días ordinarios en memorables.

El hospital Ma’ayanei Hayeshua maneja rutinariamente partos en un contexto donde Israel registra una de las tasas de natalidad más altas entre países desarrollados. Registra un promedio de alrededor de tres hijos por mujer según datos del Banco Mundial. No obstante, coincidencias como esta son raras, incluso en entornos de alta fertilidad.

Celebración en medio de la rutina hospitalaria

“A ninguna estadística se le habría ocurrido prepararnos para un momento tan especial”, expresó el hospital en su comunicado, destacando la alegría compartida por el equipo médico. i24News reportó que la emoción se intensificó en los pasillos, donde los hermanos aguardaban, potenciando un ambiente de celebración familiar en medio de la rutina hospitalaria. Este tipo de eventos, aunque infrecuentes, no son inéditos en registros médicos globales.

Por ejemplo, casos similares de nacimientos sincronizados en familias cercanas han sido documentados en otros países, como en Estados Unidos o Europa. Allí, factores como genética compartida o patrones estacionales influyen en las fechas de parto. En Israel, el sistema de salud pública y privada soporta aproximadamente 120 mil nacimientos al año, según el Ministerio de Salud israelí. Sin embargo, jornadas con múltiples partos intrafamiliares como está permanecen como anécdotas notables.

Los bebés y madres se encuentran en buen estado

El personal del centro médico subrayó que el suceso “nos regaló sonrisas y nos recordó la magia que ocurre aquí cada día”, sin reportar complicaciones en ninguno de los alumbramientos. Las familias involucradas no han sido identificadas públicamente, respetando su privacidad. El hospital confirmó que todos los bebés y madres se encuentran en buen estado. Este incidente resalta la capacidad de los centros médicos israelíes para manejar situaciones imprevisibles.