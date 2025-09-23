COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Crónica

Encapuchados atacan el Comando Policial de Otavalo; hay policías y militares heridos

El paro nacional anunciado por la Conaie se tornó violento en Otavalo, donde fueron atacadas las instalaciones de la Policía Judicial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Encapuchados atacan el Comando Policial de Otavalo; hay policías y militares heridos
Vehículos y oficinas policiales fueron incendiadas en Otavalo.
Encapuchados atacan el Comando Policial de Otavalo; hay policías y militares heridos
Vehículos y oficinas policiales fueron incendiadas en Otavalo.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El Comando Policial de Otavalo, en la provincia de Imbabura, fue blanco de un ataque durante la tarde de este lunes.

El hecho se dio pasadas las 17h30, en el marco del primer día de paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo de la eliminación del subsidio del diésel en el país.

Dos policías heridos en Otavalo

Según se informó, personas encapuchadas atacaron el Comando Policial de Otavalo, provocando, incluso, incendios en las oficinas del edificio y en vehículos.

El hecho dejó al menos dos policías heridos. Sin embargo, hasta el momento no se ha difundido detalles de su salud.

La Policía Nacional atribuyó este acto «terrorista» a los manifestantes, que eran alrededor de mil. «Rechazamos de manera categórica estos actos terroristas, que pretenden sembrar el caos y el terror en la comunidad, con actos que atentan contra la seguridad de la ciudadanía, el orden público y los bienes estatales y privados. Hacemos un llamado a la calma y al diálogo», indicó la entidad policial en un comunicado.

«La protesta no puede ni debe convertirse en un enfrentamiento contra la fuerza pública, ni en la destrucción de bienes que están al servicio de los ecuatorianos», se añadió.

Militares también resultaron heridos

A través de un comunicado, el Ejército Ecuatoriano informó también haber sido atacado por los manifestantes en Otavalo, dejando soldados heridos.

«En el marco de la ejecución de operaciones militares para mantener la movilidad en la provincia de Imbabura, un aproximado de 2000 manifestantes atacaron al personal militar. Realizaron actos violentos empleando piedras, petardos explosivos y bombas molotov», informó en X.

Sobre el ataque al comando policial, el Ejército indicó: «La muchedumbre intentó ingresar a la ciudad de Otavalo con la finalidad de realizar actos de vandalismo, donde lograron incendiar las instalaciones de la Policía Judicial del cantón. Como resultado en el accionar de los manifestantes, resultaron heridos dos miembros del Ejército. Recibieron un fuerte impacto de piedra en el rostro y de un petardo explosivo».

«Los heridos fueron inmediatamente evacuados al Hospital de Especialidades Nro 1 de FF.AA., por vía aérea.
El Ejército condena todo tipo de acto violento de las organizaciones sociales que expresan de manera equivocada su accionar. El vandalismo no es protesta», finalizó el informe.

Primer día de paro deja 15 detenidos

La Policía Nacional detuvo a 15 personas este lunes durante el paro nacional convocado por la Conaie, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Según el funcionario, estas personas fueron detenidas por haber «atentado contra los servidores policiales y militares», que llegaron hasta varios puntos de la Sierra para abrir los tramos de vías que fueron bloqueados por manifestantes.

No vamos a ceder ni un milímetro, ni tampoco me voy a ir de aquí“, expresó el presidente Daniel Noboa este lunes,  en Latacunga. Además, destacó que su administración enfrenta “una batalla contra quienes buscan desestabilizar” y aseguró que no retrocederá frente a las amenazas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

John Reimberg, ministro del Interior vincula protestas violentas en Imbabura con “economías criminales”

Aeropuerto de Quito paralizó sus operaciones por segundo día consecutivo por tormenta eléctrica

TCE sanciona a Juan Cristóbal Lloret con multa de USD 4.700 por apoyar a Luisa González

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Encapuchados atacan el Comando Policial de Otavalo; hay policías y militares heridos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

John Reimberg, ministro del Interior vincula protestas violentas en Imbabura con “economías criminales”

Aeropuerto de Quito paralizó sus operaciones por segundo día consecutivo por tormenta eléctrica

TCE sanciona a Juan Cristóbal Lloret con multa de USD 4.700 por apoyar a Luisa González

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Encapuchados atacan el Comando Policial de Otavalo; hay policías y militares heridos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

John Reimberg, ministro del Interior vincula protestas violentas en Imbabura con “economías criminales”

Aeropuerto de Quito paralizó sus operaciones por segundo día consecutivo por tormenta eléctrica

TCE sanciona a Juan Cristóbal Lloret con multa de USD 4.700 por apoyar a Luisa González

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Huelga en Italia por Gaza deja decenas de policías heridos y afectaciones en transporte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO