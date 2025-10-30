Encuentran a dos hombres sin vida en la Ruta del Choclo, Portoviejo

Dos hombres sin vida fueron hallados la mañana de este jueves 30 de octubre de 2025, en la Ruta del Choclo de Portoviejo, en la provincia de Manabí.

El macabro hallazgo se dio aproximadamente a las 10h30, en una loma de la parroquia Simón Bolívar.

Nuevo crimen causa conmoción en Portoviejo

De acuerdo a los primeros datos, jornaleros que transitaban por la zona descubrieron los cuerpos, dando aviso rápidamente a la Policía.

Videos que circulan a través de redes sociales muestran los cuerpos a ambos costados de la carretera, con visibles heridas de bala. Además, en la zona se localizaron varios casquillos de armas de fuego.

La presencia de los castillo evidencian que el doble crimen se cometió en el lugar. Sin embargo, no hay testigos presenciales de la ejecución.

Inician investigación en el lugar del crimen

Tras la alerta de los jornaleros, agentes de Criminalística y Dinased de la Policía Nacional arribaron al lugar. Los uniformados acordonaron el sitio, para evitar que posibles evidencias sean alteradas.

El teniente coronel David Velasteguí, jefe subrogante del Distrito Portoviejo, informó que uno de los asesinados tenía antecedentes penales. Sin embargo, no confirmó los nombres. Detalló que en el sector se encontraron casquillos de nueve milímetros

Las autoridades trasladaron los dos cadáveres al Centro Forense de Portoviejo, donde se les realizará la autopsia que exige la ley.

Portoviejo vive en zozobra por los sicariatos

Portoviejo se ha convertido en uno de los cantones más violentos del país, con reporte de sicariatos casi a diario.

La noche del pasado martes se dio un doble crimen que causó conmoción en el cantón, al tener entre sus víctimas a un niño de dos años. Este se dio en el reasentamiento San Alejo, en una fiesta infantil.

El menor murió en una casa de salud, mientras que la otra víctima era su padre. Hasta hora se conoce que ese ataque sicario dejó a otras dos personas heridas, incluida la mamá del niño asesinado.

La ola de violencia está imparable

Ecuador vive su año más sangriento en 2025, con 6.797 homicidios hasta septiembre, un alza del 36% respecto a 2024.

Manabí, epicentro del narcotráfico, supera los 1.000 asesinatos, duplicando el récord de 2023. Bandas como Los Choneros y Los Lobos disputan territorios en puertos como Manta y Portoviejo, generando asesinatos indiscriminados.

En octubre, una ola letal azota la provincia: ocho muertos en un salón de Rocafuerte el pasado sábado y cuatro en un billar de Santa Ana el lunes.

Guayas, Los Ríos y Manabí concentran el 70% de crímenes, con 78 masacres y 415 víctimas. Mientras, permanecen en estado de excepción por decreto presidencial. (13).