Encuentran a una pareja decapitada en un vivienda rural del cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí

En el recinto `La Palmita` perteneciente a la parroquia Sixto Durán Ballén del cantón 24 de Mayo, en Manabí, vivieron una madrugada de terror y consternación. Una pareja que estaba en el interior de una casa resultó decapitada.

Fueron los gritos de terror que se escucharon aproximadamente a las 03h00 de este martes 28 de octubre del 2025 que pusieron en alerta a los moradores del sector. Sin embargo el temor los obligó a esperar durante varios minutos para poder dar aviso a la Policía Nacional. Apenas pudieron percibir el escándalo que salía del domicilio sin poder dar auxilio por temor a ser atacados o recibir represalias posteriores.

Pareja decapitada trasladada a Portoviejo

Al llegar los agentes policiales se encontraron con una escena parecida a la de una película de terror. Los cuerpos de una pareja decapitada estaban tendidos en un charco de sangre producto de la brutalidad del ataque asesino.

Tras varias revisiones de las autoridades identificaron a la pareja como Mónica del Rocío Peña Baque de 48 años de edad y Martín Teofilo Baque Neira de 58 años. Hasta el momento se desconocen las circunstancias por las que resultaron asesinados. A los cuerpos los trasladaron al centro forense de Portoviejo para la respectiva audiencia de rigor a esperas de que sus familiares los identifiquen y retiren para darles cristiana sepultura.

Mientras tanto, la escena donde quedó la pareja decapitada en sujeto de estudio por los investigadores. Con los indicios obtenidos ejecutarán las investigaciones que permitan dar con los responsables de este hecho violento. En los habitantes de este sitio hay consternación y temor por este acontecimiento y esperan que la Policía encuentre a los responsables. También esperan controles por miedo a que retornen los asesinos.

Este lunes 27 de octubre también se dio una matanza en un billar, hecho que dejó cuatro fallecidos. (37/22).