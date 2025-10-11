Encuentran dos cadáveres decapitados y embalados en Azogues, Cañar

La ciudad de Azogues, en la provincia de Cañar, despertó este sábado 11 de octubre de 2025 con un macabro hallazgo: dos cadáveres envueltos en fundas de basura.

Los restos fueron descubiertos a un costado de la carretera entre los sectores de Rumiurco y Corralón, pasadas las 07h00.

Conmoción en Cañar por doble crimen

De acuerdo a la información policial, los cuerpos estaban decapitados, con diversas huellas de violencia y embalados en fundas negras. Además, se conoció que se encontró un mensaje amenazante.

Agentes de la Criminalística y Dinased de la Policía recabaron los primeros indicios en el lugar. Además, realizaron el traslado de los cadáveres al Centro Forense, para la autopsia que dicta la ley.

Al cierre de esta nota informativa no había detalles sobre la identidad de las víctimas. Aunque se informó que los restos corresponden a dos hombres.

En el último mes y medio, cuatro personas han sido encontradas sin vida en circunstancias violentas en el cantón Azogues, lo que ha generado preocupación entre los habitantes y las autoridades locales. Además, hace unos días se halló a otra persona sin vida en el cantón Biblián, también de Cañar, lo que ha generado inquietud en la ciudadanía.

Encontraron un mensaje amenazante

Junto a los cuerpos hallados este sábado también se encontró un panfleto anónimo. Este contenía amenazas contra individuos que tengan intenciones de delinquir en la zona.

«Todo man que suba a extorsionar o robar a la ciudad terminará igual», decía el escrito. Además, hacía mención a personas «de la Costa». Pese a este mensaje, no se ha confirmado si las víctimas eran lugareñas o de otras ciudades del país.

Ola de violencia va en aumento

Ecuador enfrenta en 2025 una escalada sin precedentes de violencia ligada al narcotráfico y disputas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos. Hasta agosto, el país acumulaba 6.449 homicidios intencionales, un 47% más que en el mismo período de 2024, según datos del Ministerio del Interior.

El primer semestre registró 4.619 muertes violentas, con un promedio de 25,52 homicidios diarios —más de uno por hora—, el más alto en la historia reciente. Enero marcó 781 asesinatos, el mes inicial más letal desde 2010, seguido de febrero con 736 y marzo con 831, igualando el pico histórico de octubre de 2023. El 94% de los homicidios vincula al crimen organizado.

El presidente Daniel Noboa, reelegido en abril, declaró «conflicto armado interno» y renovó estados de excepción, desplegando militares en costas.

Insight Crime califica a Ecuador como el país más violento de América Latina, con una tasa de 38 homicidios por 100.000 habitantes. (13).