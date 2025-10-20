Encuentran el cadáver de un adolescente en el interior de un pozo séptico, en Esmeraldas

Un macabro hallazgo tiene en alarma a la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre.

El reciente domingo, 19 de octubre de 2025, los restos de un adolescente, reportado como desaparecido, fueron localizados en una escuela abandonada.

El hallazgo se dio al norte de Esmeraldas

Según se informó, la desaparición del menor, de 16 años de edad, se reportó el pasado viernes 17 de octubre. Desde ese momento, sus familiares se pusieron en contacto con la Policía Nacional para las labores de rastreo.

La búsqueda del adolescente se intensificó durante el fin de semana, hasta que fue localizado por los olores fétidos provenientes de un pozo séptico ubicado en una unidad educativa abandonada en el barrio Vista al Mar.

Al lugar del hallazgo llegaron agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la Policía preventiva y el Cuerpo de Bomberos para extraer el cadáver del pozo.

Grupo delincuencial habría ejecutado al adolescente

El informe preliminar de la Policía apunta que el adolescente habría sido ejecutado por el grupo delincuencial Los Tiguerones.

Se investiga la participación de al menos dos líderes y varios miembros de esta organización. Estos estarían involucrados en delitos de secuestro y desaparición forzada, se detalló.

Cabe mencionar que durante el operativo, los uniformados y bomberos también hallaron cinco fundas plásticas con restos humanos, cuatro cráneos y varias prendas personales.

Los agentes trasladaron todos los restos para análisis forense. Esto, con el objetivo de determinar la identidad de las posibles víctimas.

Piden intervenir escuela abandonada en Esmeraldas

Tras el macabro crimen y hallazgo, los habitantes del barrio Vista al Mar han exigido la intervención del Ministerio de Educación para que se tomen medidas respecto al estado del plantel educativo.

Según indicaron, el caso pone en evidencia que la escuela abandonada está siendo utilizada para actos delictivos. Esto, aumenta la peligrosidad de la zona. Los vecinos están en zozobra y piden protección.

La ola de violencia parece no tener freno

Ecuador enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes en 2025, impulsada por el narcotráfico y disputas entre bandas criminales. En los primeros meses, los homicidios se dispararon: enero registró 793 muertes y febrero 736, un promedio de un asesinato por hora.

Hasta octubre, superan las 6.000 víctimas, con Guayaquil y Durán como focos rojos, donde masacres y atentados con explosivos —como el de un coche bomba en Guayaquil el 15 de octubre— han dejado decenas de heridos.

El presidente Daniel Noboa decretó estados de excepción y «conflicto armado interno», desplegando militares en calles y cárceles. Sin embargo, la violencia persiste, agravada por extorsiones, secuestros y otros delitos.

Guayas, Manabí y Esmeraldas son las provincias más violentas. (13).