Encuesta revela que el 70 % de estadounidenses rechaza la intervención militar en Venezuela

El 70 % de los estadounidenses se opone a una intervención militar en Venezuela, mientras que solo el 30 % está a favor, según revela una encuesta publicada este lunes por la televisión estadounidense CBS. El estudio refleja un amplio rechazo ciudadano hacia cualquier acción militar directa.

El 76 % de los encuestados considera que el presidente Donald Trump “aún no ha explicado claramente la posición de Estados Unidos” sobre Venezuela. La encuesta de YouGov muestra que incluso dentro del sector republicano, muchos creen que Trump debe aclarar sus decisiones en este tema crucial.

Intervención militar en Venezuela: opinión sobre la amenaza venezolana

El 48 % percibe a Venezuela como una “amenaza menor” para la seguridad estadounidense. Solo el 13 % la considera una “amenaza importante“, y el 39 % cree que el país suramericano “no es una amenaza“. Estos resultados reflejan que la preocupación por Venezuela no es prioritaria para la mayoría de ciudadanos.

Además, un 66 % opina que Trump necesitaría la aprobación del Congreso para cualquier acción militar, incluyendo más de la mitad de los votantes republicanos. Esta cifra evidencia que la población exige un proceso legal antes de cualquier intervención.

Ataques a embarcaciones y control antidrogas

En cuanto a los ataques militares contra embarcaciones acusadas de tráfico de droga en el Caribe y Pacífico, el 53 % respalda el uso de fuerza militar, mientras que el 47 % lo rechaza. El apoyo es mayor entre votantes republicanos.

Sin embargo, el 75 % considera que Estados Unidos debe demostrar que las embarcaciones transportan droga, mientras que solo el 25 % cree que no es necesario. Más de 80 personas han muerto en los últimos ataques, denunciados como ejecuciones extrajudiciales.

Evaluación de la gestión de Donald Trump

La aprobación del presidente Donald Trump se sitúa en el 40 %, mientras que el 60 % rechaza su gestión. Los rechazos se concentran en áreas clave: migración (55-45 %), economía (64-36 %) e inflación (68-32 %). Esto muestra un amplio descontento ciudadano con la administración actual.

El estudio se basa en 2.489 entrevistas realizadas entre el 19 y el 21 de noviembre, con un margen de error de 2,4 puntos porcentuales, lo que garantiza un alto nivel de confiabilidad en los resultados.