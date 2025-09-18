Enfermera de Florida es condenada por abuso sexual contra su hijastro menor de edad

El 16 de septiembre de 2025, el tribunal del Quinto Circuito Judicial de Florida, en Ocala, dictó sentencia contra la enfermera Alexis Von Yates, de 35 años, por el delito de agresión lasciva y obscena contra un menor de entre 12 y 16 años. La víctima era su hijastro de 15 años, con quien fue sorprendida por su esposo durante un encuentro sexual. Von Yates fue condenada a dos años de prisión estatal, dos años de control comunitario y diez años de libertad condicional como delincuente sexual registrada.

Fue descubierta en plena agresión

El caso se remonta al 26 de julio de 2024, cuando Frank, esposo de Von Yates y padre del menor, llegó inesperadamente a su casa tras un turno nocturno. Al ingresar a la vivienda, ubicada en Ocala, Florida, encontró a su hijo adolescente corriendo hacia el baño con los pantalones bajados. En la sala, Von Yates estaba completamente desnuda, oculta bajo una manta.

La víctima relató que el abuso comenzó mientras veían una película de terror. Von Yates le comentó que se sentía “caliente” y que le recordaba a su esposo cuando era joven. El menor afirmó que la mujer inició los actos sexuales y le pidió que continuara. Von Yates declaró lo contrario, alegando que detuvo la situación, pero la versión fue desmentida por el testimonio del menor.

Reducción de cargos mediante acuerdo de culpabilidad

Originalmente, Von Yates fue acusada de agresión sexual por parte de una persona con autoridad familiar, delito de primer grado que conlleva una pena de hasta cadena perpetua. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad, aceptado por el juez Timothy McCourt, permitió reducir el cargo a agresión lasciva y obscena.

La sentencia se dictó luego de que tanto la madre del menor como la víctima expresaran su conformidad total con el acuerdo. La pena incluye, además de los 24 meses en prisión, el cumplimiento de 200 horas de servicio comunitario, multas judiciales y prohibición absoluta de contacto con la víctima.

Perdió la licencia como enfermera

Tras ser arrestada en noviembre de 2024, Von Yates perdió su licencia de enfermería estatal y fue despedida de su empleo en el sector salud. Desde entonces, no ha ejercido profesionalmente.

Durante la audiencia, la madre del menor calificó a la exenfermera como “pedófila e incestuosa”, afirmando que su hijo fue traicionado por quienes debían protegerlo. Además, reveló que desde el incidente, el adolescente no ha vuelto a tener contacto con su padre, situación que ha agravado el impacto emocional.

Von Yates fue retirada de la sala esposada, tras escuchar la sentencia. No mostró reacciones visibles y vestía un jersey negro de cuello alto durante la audiencia.

Registro como delincuente sexual

Además de la condena, la enfermera fue inscrita en el registro de delincuentes sexuales del estado de Florida, lo que implicará restricciones legales durante al menos diez años. Entre ellas, la imposibilidad de vivir cerca de escuelas, trabajar con menores o salir del estado sin autorización judicial.

Este caso resalta las consecuencias legales del abuso sexual intrafamiliar y ha generado atención mediática debido a la gravedad del delito, la edad de la víctima y el entorno doméstico donde ocurrieron los hechos.