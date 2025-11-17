COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
La Tricolor

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

La Selección de Ecuador no contará con su goleador histórico frente a Nueva Zelanda, luego de que fuese liberado para reintegrarse al Pachuca, que pelea su clasificación en México.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador
Valencia se desplazó a México para ayudar a su club a continuar en pelea.
Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador
Valencia se desplazó a México para ayudar a su club a continuar en pelea.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Enner Valencia no jugará el último partido amistoso de la Selección de Ecuador del 2025. El capitán tricolor quedó liberado de la concentración en Nueva Jersey y no estará este martes 18 de noviembre frente a Nueva Zelanda, en el cierre del año futbolístico para la Tri.

El Pachuca pidió su regreso para un duelo clave en México. El club disputará este jueves un partido directo por el Play-In ante Pumas, y su condición de eliminación inmediata elevó la urgencia. La decisión se tomó con anticipación y se comunicó al cuerpo técnico ecuatoriano.

El movimiento abre un espacio obligatorio en el ataque. Sebastián Beccacece ajusta sus planes con dos alternativas principales: Leonardo Campana y Jeremy Arévalo. Este último podría tener su debut con la selección absoluta. La ausencia de Valencia impacta en la estructura ofensiva, pero también ofrece una oportunidad para probar variantes, un objetivo reiterado por el entrenador durante este ciclo.

Enner Valencia es una baja sensible

Ecuador llega a este amistoso tras empatar 0-0 frente a Canadá, en Toronto. Jugó con ventaja numérica durante 85 minutos, pero no logró transformar esa superioridad en oportunidades claras. Beccacece apostó por un sistema diferente, con doble punta. Valencia compartió el frente con Kevin Rodríguez, quien atraviesa un buen momento en el Union Saint-Gilloise.

El equipo generó poco. Las dos ocasiones más peligrosas nacieron de los pies de Enner. En la primera, un remate se fue apenas desviado. En la segunda, no logró conectar un centro preciso de Moisés Caicedo. Faltó profundidad.

Tras el encuentro, Valencia analizó el rendimiento. Reconoció que Canadá cerró los espacios y obligó a Ecuador a circular sin claridad. “Fue un partido difícil y no encontramos la vuelta. Tuvimos dos situaciones y no pudimos concretar”, dijo.

Ven una oportunidad

El delantero también destacó el valor de estos ensayos en la preparación mundialista. Subrayó que el plantel y el cuerpo técnico buscan alternativas que permitan resolver partidos cerrados. “Estos partidos son para probar. Muchas veces nos quedamos viendo el resultado y no las funciones que buscamos. Tenemos que tener claro que nos estamos preparando para el Mundial”, comentó.

Valencia insistió en que el objetivo siempre es ganar, pero resaltó las conclusiones obtenidas. “Queremos ganar todos los partidos, y más por cómo se dio este. Nos llevamos buenas enseñanzas. Cuando nos toquen partidos similares en el Mundial, debemos resolverlos”, concluyó.

Ahora la atención se centra en el duelo ante Nueva Zelanda. Ecuador quiere cerrar el año con una victoria que respalde el proceso de Beccacece y que permita evaluar nuevas piezas en el frente de ataque. El técnico tendrá que reorganizar su plan. Sin su goleador histórico, la Tri apuesta a frescura y movilidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

Asamblea Nacional inicia análisis del Presupuesto General del Estado y programación cuatrianual 2026-2029

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Enner Valencia queda fuera ante Nueva Zelanda y Beccacece debe mover el ataque de Ecuador

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

Asamblea Nacional inicia análisis del Presupuesto General del Estado y programación cuatrianual 2026-2029

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

Más del 60% de manabitas votó por el NO en las cuatro preguntas de Referéndum y Consulta Popular

Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

Asamblea Nacional inicia análisis del Presupuesto General del Estado y programación cuatrianual 2026-2029

Luisa González asegura que el “no” toma ventaja en el referéndum y consulta popular 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO