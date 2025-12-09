Enner Valencia recibe la Condecoración Vicente Rocafuerte por su trayectoria en la Selección Ecuatoriana

El delantero ecuatoriano Enner Valencia, jugador del club Pachuca de México, recibió este martes 9 de diciembre de 2025 la Condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. Se lo hizo en el Hemiciclo Nela Martínez de Quito, Ecuador, para honrar su destacada participación en clubes y la Selección Nacional, consolidando su rol como referente ofensivo con 48 goles en 103 encuentros internacionales.

Enner Valencia, de 36 años, acudió al acto legislativo acompañado de su esposa, hijos y representante, en un momento de vacaciones tras finalizar su participación en la Liga MX con Pachuca. El reconocimiento, aprobado por el Pleno de la Asamblea en su sesión 56, resalta su liderazgo y aportes al prestigio deportivo de Ecuador a nivel global.

Reacciones de Valencia

Durante su intervención en el pleno, Valencia expresó: “Recibimos muchas críticas, pero seguimos dando la cara. Seguimos poniendo el pecho a las balas, además de unir e inspirar a muchos jóvenes”. Estas palabras subrayan su compromiso con el equipo nacional, donde ha sido capitán desde 2020. El jugador cerró su discurso con optimismo: “Vamos a hacer un gran Mundial 2026”.

La condecoración Vicente Rocafuerte, instituida por la Asamblea Nacional, premia contribuciones excepcionales en diversos campos, incluyendo el deporte. En el caso de Valencia, el acuerdo legislativo destaca su “destacada trayectoria, liderazgo en la Selección Ecuatoriana de Fútbol y contribución al prestigio del Ecuador en el ámbito internacional”. Este honor se suma a otros galardones recibidos por figuras deportivas ecuatorianas en años previos.

Trayectoria en la Selección Ecuatoriana

Valencia debutó con la Tri el 29 de febrero de 2012 en un amistoso ante Honduras en el Estadio George Capwell de Guayaquil, bajo la dirección de Reinaldo Rueda. Desde entonces, ha disputado 103 partidos, acumulando 48 goles y 11 asistencias. Estos números lo posicionan como el máximo goleador histórico de Ecuador, superando a Agustín Delgado con 31 tantos.

Participaciones en Mundiales

Valencia ha sido pieza central en las tres clasificaciones de Ecuador a Copas del Mundo. En Brasil 2014, marcó tres goles. En Catar 2022, también anotó tres anotaciones: un doblete ante Catar (2-0) y uno contra Países Bajos (1-1).

Estos logros en fases finales de la FIFA refuerzan su estatus como referencia ofensiva. Enner acumula seis encuentros en Mundiales, con un promedio de un gol por partido, destacando su efectividad en escenarios de alta presión.

Clubes y orígenes

Antes de su paso por Pachuca (donde regresó en septiembre de 2025 tras Internacional de Porto Alegre), Valencia forjó su carrera en Emelec, debutando en 2010 bajo Jorge Sampaoli, con Sebastián Beccacece como asistente –actual director técnico de la Tri–. En Emelec, ganó la Serie A de Ecuador 2013 y se consolidó como promesa. Posteriormente se fue a Pachuca (México) West Ham United y Everton (Inglaterra), Tigres (México) y Fenerbahçe (Turquía), sumando títulos como la Copa MX 2016 con Pachuca.

Mirada al Mundial 2026

Ecuador, clasificado en segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, integrará el Grupo E del Mundial, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La Tri debutará ante Costa de Marfil el 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, seguido de Curazao en Kansas City y Alemania en Nueva Jersey. Valencia, junto a Kevin Rodríguez y Leonardo Campana, liderará el ataque bajo Beccacece, quien asumió en 2025.

La fase de grupos inicia el 11 de junio en sedes de Estados Unidos, México y Canadá, expandiendo el torneo a 48 selecciones.

Este reconocimiento llega en un ciclo preparatorio clave, donde Valencia, con su experiencia, inspira a nuevas generaciones. Su rol en la Tri continúa vigente, enfocado en extender logros en la cita mundialista.