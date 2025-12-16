Superintendencia de Bancos amplía alerta por entidades financieras no autorizadas en Ecuador

La Superintendencia de Bancos amplió durante 2025 el registro de entidades financieras no autorizadas en Ecuador, tras detectar nuevas organizaciones que realizan actividades económicas sin respaldo legal.

En lo que va del año, el organismo de control ya ha advertido sobre cerca de 60 empresas que ofrecen créditos, captación de dinero y servicios financieros fuera del sistema nacional, lo que incrementa el riesgo para la ciudadanía.

Nuevas entidades detectadas por la Superintendencia de Bancos

Las más recientes incorporaciones al listado oficial corresponden a Crediia, Coofinanciar, Cashya – Préstamo de efectivo y la Corporación Financiera Pérez Bustamante y Asociados, según el reporte institucional.

Estas organizaciones difunden publicidad en redes sociales y plataformas digitales. Además, ofrecen préstamos rápidos y supuestos beneficios financieros sin autorización oficial.

Entidades financieras no autorizadas en Ecuador y advertencia legal

La Superintendencia de Bancos recordó que el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíbe a personas naturales o jurídicas ajenas al sistema financiero captar dinero del público.

La normativa también impide colocar publicidad o difundir documentos que induzcan a creer que una entidad opera legalmente, incluso cuando se presenta como cooperativa o institución alternativa.

Llamado directo a la ciudadanía

“Se recomienda a la ciudadanía verificar siempre la legalidad de cualquier institución antes de confiarle sus recursos”, informó la Superintendencia de Bancos en un comunicado difundido en redes sociales.

La entidad habilitó un enlace en su portal web oficial para consultar el registro actualizado de empresas detectadas, con el objetivo de prevenir fraudes y proteger el patrimonio ciudadano.

Lista completa de entidades financieras no autorizadas en Ecuador

A continuación, el listado oficial de organizaciones identificadas por la Superintendencia de Bancos que operan sin autorización legal en el país:

Nº Entidad 1 AVANCRÉDITOS 2 PRESTA MAYOR 3 PRESTAMOS_PERSONALRAPIDO 4 JIIGO S.A.S. 5 FINANWEB 6 CRÉDITO COOPA DESARROLLO PROACCION.ONLINE 7 CREDITOS_BANKINTELLS 8 TIMPLIE 9 COOPSALATE 10 CREDITOS ONLINE 11 FINANCIERA BOLIVARIANA DE CREDITOS 12 GLOBALINVESMENT S.A. 13 MISÚBANCO 14 CRÉDITO MUTUALCORP. 15 INVERSIONES FE Y ESPERANZA.EC 16 JASMIRPS 17 NATURAL CREDIT 18 INMOCASH – INMOAUTO 19 CREDICAPITAL 20 CONSTRUYE TU FUTURO FINANCIERO – ECU 21 PRESTAMOSQUITO 22 AUTOESTERNACORP S.A.S 23 PRESTAMOS INSTITUCIONALES 24 CRÉDITO AMIGO ECUADOR 25 INSTITUCIÓN FINANCIERA PACHAMAMA 26 INSTITUCIÓN FINANCIERA ALAQUEZ 27 INSTITUCIÓN FINANCIERA SANTA TERESITA 28 ANFIEC 29 GROUP SUMAK KALLARY 30 CREDIVILLAL 31 LUZ DE AMERICA FINANZAS 32 INSTITUCIÓN FINANCIERA MUSHUK UNANCHA 33 BANCO MICROEMPRESARIAL 34 SCB SMART 35 CAPITAL C.A. 36 ALPHA HOUSE 37 COHAVEC 38 REPUBLIC 593 39 INSTITUCIÓN FINANCIERA TAMIMFINANCIERA 40 BANAPRETASUYANA 41 INSTITUCIÓN FINANCIERA TP CONSULTANCY 42 GOLDEN GATE AHORRO Y CRÉDITO 43 PRESTAMOS ECUADOR QUITO 44 BEST ADVISER 45 SOLUFINANCE 46 CREDIAYUDA.ONLINE 47 CREDITO.RAPIDO 48 SOLUCIÓN FINANCIERA CARVE 49 FUNDACION FUNDAR 50 ARROW ALLIANCE 51 GO4REX – GPT +3V ADIPEX 52 ALIANZA C3F FINANCIERA PROGRESO 53 MGA CENTRO FINANCIERO 54 CENTAVO CELESTIAL PRÉSTAMO 55 COOFINANCIAR 56 CREDIIA 57 CASHYA – PRÉSTAMO DE EFECTIVO 58 CORPORACIÓN FINANCIERA PÉREZ BUSTAMANTE Y ASOCIADOS

Riesgos financieros y prevención

La Superintendencia insistió en que confiar recursos a entidades no autorizadas puede derivar en pérdidas económicas, fraudes y procesos judiciales complejos.

Por ello, reiteró la importancia de consultar siempre los canales oficiales antes de solicitar créditos, invertir dinero o entregar información personal.