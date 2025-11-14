Entrega de medicamentos en Ecuador: Gobierno inicia distribución nacional por emergencia

El Gobierno Nacional realiza la entrega de medicamentos en Ecuador con el primer cargamento de insumos médicos destinado a la red pública. Además, el Ministerio de Salud Pública organizó la llegada de productos esenciales mediante el proceso de emergencia para acelerar la atención ciudadana durante las jornadas de alta demanda sanitaria.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, ordenó la distribución inmediata como parte de la entrega de medicamentos en Ecuador y dispuso el abastecimiento gratuito para los hospitales públicos. Asimismo, la autoridad destacó que la operación mantiene un enfoque en la cobertura nacional y en la disponibilidad continua de medicamentos.

Entrega de medicamentos en Ecuador: abastecimiento y distribución nacional

En esta primera fase, la red pública incorpora medicinas vitales y esenciales dentro de la entrega de medicamentos en Ecuador, incluyendo tratamientos para enfermedades crónicas, antibióticos y anestésicos. También ingresaron dispositivos médicos de uso general y alta rotación para fortalecer la capacidad operativa en los establecimientos de salud.

El MSP indicó que el proceso de compra por emergencia avanza con los recursos asignados y con el talento humano requerido. De igual manera, la entidad señaló que trabaja con criterios de legalidad y transparencia mientras responde a las necesidades ciudadanas dentro de la entrega de medicamentos.

Supervisión técnica y control de proveedores

Más de 50 comisiones técnicas, integradas por aproximadamente 300 personas, revisan los requisitos y especificaciones que deben cumplir los proveedores nacionales. Estas mesas verifican los ítems ofertados y garantizan un control riguroso para asegurar el cumplimiento operativo de la entrega de medicamentos en Ecuador.

El Ministerio levantó la necesidad técnica con el objetivo de garantizar un abastecimiento adecuado en todos los establecimientos públicos. Esta acción se ejecuta en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 133 emitido por el presidente Daniel Noboa.

El MSP también anunció que mantendrá jornadas ininterrumpidas para fortalecer el sistema sanitario. La institución aplica procedimientos ágiles y prioriza la sostenibilidad del servicio público, mientras la entrega de medicamentos en Ecuador continúa avanzando en todas las provincias.