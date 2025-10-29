COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Televisión

Eric Dane interpreta a un bombero con ELA en ‘Mentes Brillantes’, la misma enfermedad que padece

Eric Dane, diagnosticado con ELA en abril pasado, interpreta a un bombero con la misma enfermedad en la segunda temporada de la serie 'Mentes brillantes'. Las primeras imágenes del capítulo han conmovido.
3 minutos de lectura
El personaje de Dane en 'Mentes brillantes' refleja los desafíos de la ELA. (@nbc)
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

El actor estadounidense Eric Dane, conocido por series como ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’, vuelve a la televisión con el episodio 9 de la segunda temporada de la serie ‘Mentes brillantes’ de NBC.

Dane, de 52 años, da vida a un bombero con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la misma enfermedad neurodegenerativa con la que él fue diagnosticado en abril pasado.

La cadena televisiva difundió la primeras imágenes del capítulo, despertando admiración y respeto entre los seguidores del actor.

La realidad de Eric Dane plasmada en ‘Mentes Brillantes’

‘Mentes brillantes’, protagonizada por Zachary Quinto como el Dr. Oliver Wolf, explora misterios neurológicos en el hospital Bronx General. La segunda temporada se estrenó el 22 de septiembre y cada lunes se estrena un episodio a través de NBC.

Dane aparecerá en el episodio del 24 de noviembre, donde su personaje Matthew, un bombero heroico, enfrenta el desafío de comunicar su diagnóstico de ELA a su familia y busca consejo del Dr. Wolf.

Las primeras fotos del set, publicadas recientemente por NBC, muestran a Dane en silla de ruedas, reflejando la progresión de la enfermedad de su personaje. Sin embargo, esa es su realidad actual, por lo que sus seguidores están conmovidos por su fortaleza.

El capítulo profundizará el proceso de aceptación del diagnóstico de ELA, el miedo al deterioro y las dificultades para mantener la dinámica familiar.

Admiración por la fortaleza del actor

El desempeño de Dane ha sido calificado de valiente y auténtico, renovando el interés de la audiencia por los desafíos de quienes viven con condiciones tan complejas y aumentando la conversación pública sobre la ELA.

Según se informó, al momento de filmar este nuevo episodio de ‘Mentes Brillantes’, Eric Dane ya tenía su diagnóstico de ELA. Sin embargo, no se conoce la fecha exacta de grabación, por lo que se desconoce qué tan avanzados estaban los síntomas de la enfermedad. 

Eric Dane quiere dar más visibilidad a la ELA

La ELA afecta a aproximadamente 30.000 personas en Estados Unidos, sin cura conocida, aunque casos como el de Stephen Hawking muestran variaciones en la progresión.

Dane ha utilizado su plataforma para abogar por más fondos en investigación. En junio pasado testificó ante el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., sobre simplificación de autorizaciones para tratamientos. Mientras que este octubre se reunió con el representante Eric Swalwell para discutir barreras en ensayos clínicos.

Sobre su estado, Eric Dane ya perdió la movilidad de su brazo derecho, su habla se ha vuelto más dificultosa y ha sido visto en silla de ruedas. 

