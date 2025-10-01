COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Copa Ecuador

¡Es hoy! Liga de Portoviejo buscará ‘descarrilar’ al ‘trencito azul’ por Copa Ecuador en el Reales Tamarindos

Con el respaldo de su afición, Liga de Portoviejo intentará dar la sorpresa ante Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Ecuador.
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Liga de Portoviejo se mide hoy miércoles 1 de octubre a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Ecuador. El partido se jugará a las 19h00 en el estadio Reales Tamarindos de Portoviejo.

El ‘Ídolo manabita’ afronta el reto con la ilusión de sorprender a uno de los clubes más regulares de la temporada en la Serie A LigaPro, incluso clasificado al hexagonal final por el título de ese torneo. Su hinchada se prepara para teñir de verde y blanco las gradas, confiada en que el equipo pueda dar el golpe en casa.

Raúl Duarte, técnico paraguayo de Liga de Portoviejo, prepara a sus jugadores con la misma fórmula que eliminó a Macará. El once inicial contempla a Manuel Mendoza bajo los palos, Efrén Proaños, Pablo Cifuentes y Joel Quinteros en defensa. Como carrileros se ubicarán Marcos Cangá y José Hernández, mientras que en el mediocampo estarán Jairon Bonett, Jackson González y Jhojan Burgos. En la delantera, Braian Angulo acompañará a Brian Castro.

Sin embargo, no se descarta que Johan Riascos ingrese desde el inicio. El estratega busca aprovechar la presión local y el aliento de su afición para neutralizar a un rival que parte como favorito. Por su parte, Édison Caicedo, titular en el Ascenso Nacional con el ‘verde y blanco’, no podrá jugar debido a que ya disputó Copa Ecuador con El Nacional, club del que llegó procedente a la ‘U’.

Católica piensa en dos frentes

Universidad Católica llega con confianza, tras conseguir su clasificación al hexagonal final de la LigaPro. Su entrenador, Diego Martínez, podría optar por rotar la plantilla. El objetivo es dar descanso a jugadores clave sin perder competitividad en la Copa Ecuador.

Aunque se prevén cambios, los ‘Cammaratas’ no planean subestimar a Liga de Portoviejo. En el cuerpo técnico reconocen que jugar en el Reales Tamarindos implica un desafío adicional, marcado por la presión ambiental y la motivación del rival. El ‘trencito azul’ jugará este sábado contra Liga de Quito.

Las entradas ya están disponibles con precios entre $4 y $15, mientras que los niños menores de 11 años ingresarán gratis. La medida busca incentivar la asistencia masiva de familias al estadio.

Expectativa en Manabí

El duelo se anticipa vibrante. Liga de Portoviejo aspira a lograr una victoria histórica que refuerce su camino en la Copa Ecuador. Universidad Católica, en cambio, apostará por su jerarquía y experiencia para asegurar un boleto a cuartos.

La ciudad de Portoviejo respira expectativa y pasión. Todo está listo para un enfrentamiento que promete emociones y podría redefinir las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

