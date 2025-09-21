¡Es un niño! Don Day y Elizabeth Cáder emocionan a sus seguidores con revelación del sexo

Diego Álvarez, conocido artísticamente como Don Day, y su pareja, la modelo salvadoreña Elizabeth Cáder, revelaron este sábado 21 de septiembre en Guayaquil, Ecuador, que esperan un niño. La pareja organizó una celebración íntima. En ella, el actor además celebró un campeonato previo al acto, por motivo de su cumpleaños número 34. El anuncio fue compartido con familiares y amigos cercanos, incluida la familia de Cáder, que viajó desde El Salvador para la ocasión.

Una celebración doble: cumpleaños y revelación

La jornada combinó dos motivos especiales: por un lado, el cumpleaños de Don Day, y por otro, la esperada revelación del sexo del bebé. El evento se realizó en el estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil y contó con la presencia de la familia de la pareja.

Durante la celebración, ambos compartieron mensajes emotivos. Además, el evento fue transmitido en vivo en redes sociales. Al momento de la revelación, los fuegos pirotécnicos emitieron un humo azul confirmando que el bebé será un niño. La reacción de los asistentes fue de aplausos, abrazos y lágrimas de emoción. En redes sociales, seguidores de la pareja también expresaron su alegría por la noticia.

Elizabeth, quien ya es madre de una niña de una relación anterior, se mostró visiblemente emocionada.

Un camino marcado por el amor y los desafíos

Don Day y Elizabeth Cáder se conocieron en 2021 durante su participación en “El Poder del Amor”. Este es un reality show internacional producido en Turquía. Reunió a concursantes de diferentes países de Latinoamérica. Desde entonces, su relación ha sido seguida de cerca por miles de fans, especialmente en Ecuador y El Salvador.

La pareja ya había enfrentado una pérdida gestacional anterior. Esto hizo que esta nueva etapa tenga un significado aún más profundo. Pese a ese momento difícil, ambos han continuado construyendo su vida juntos. Recientemente habían anunciado su compromiso matrimonial. Sin embargo, la boda quedó aplazada debido a la llegada del bebé.

Elizabeth se ha mantenido activa en redes sociales durante el embarazo, compartiendo actualizaciones de salud y momentos personales con sus seguidores. Mientras tanto, Don Day ha manifestado en varias entrevistas que esta será una de las etapas más importantes de su vida.

Presencia familiar y apoyo desde El Salvador

Uno de los momentos más destacados del evento fue la presencia de la familia de Elizabeth Cáder, que viajó desde El Salvador para acompañar a la pareja. Este gesto significa para ambos como símbolo del apoyo que han recibido en esta nueva etapa.

La celebración se mantuvo de forma privada. Sin embargo, imágenes y fragmentos del evento fueron posteriormente compartidos en redes sociales de ambos protagonistas, donde acumularon miles de visualizaciones y mensajes de felicitación.

Está previsto que el bebé llegue a mediados de marzo del 2026.

Seguidores de Don Day y Elizabeth, muy pendientes

Tras la confirmación del embarazo y el anuncio del sexo del bebé, seguidores de la pareja han mostrado interés en los planes futuros de boda y en la evolución del embarazo. Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para la boda que ambos habían planificado antes del anuncio de la gestación.

Con una comunidad de seguidores activa en redes sociales y una presencia constante en medios digitales, Don Day y Elizabeth siguen siendo una de las parejas mediáticas más seguidas en el entretenimiento latinoamericano.