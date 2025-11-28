“Es una amenaza directa a la vida”: Viviana Veloz exige respuestas al IESS ante crisis de prestadores externos

La asambleísta Viviana Veloz solicitó este viernes 28 de noviembre, información urgente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) luego de que prestadores externos de salud comunicaran que suspenderán la atención a pacientes derivados, a partir del 1 de diciembre debido a una deuda que se arrastra desde 2023 y la falta de auditorías en 2024 y 2025.

En su cuenta de X, la legisladora publicó un mensaje directo: “He solicitado formalmente información al IESS tras las denuncias difundidas por varios medios sobre la inminente suspensión de atención por parte de prestadores externos desde este 1 de diciembre, debido a meses de falta de pagos y auditorías sin ejecutar”.

He solicitado formalmente información al IESS tras las denuncias difundidas por varios medios sobre la inminente suspensión de atención por parte de prestadores externos desde este 1 de diciembre, debido a meses de falta de pagos y auditorías sin ejecutar. Si el IESS no cumple… https://t.co/I7GW6Gtwpb pic.twitter.com/f99fOKB1zK — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) November 28, 2025

Gravedad según Veloz

Veloz advirtió que “si el IESS no cumple sus obligaciones, miles de pacientes podrían quedar sin tratamientos esenciales”. Agregó que “no es una alerta menor: es una amenaza directa a la salud y a la vida de quienes dependen del sistema de seguridad social”. En su texto concluyó que “el país merece respuestas claras y acciones inmediatas” y que “lo que está en juego no es un trámite administrativo: es la dignidad y la salud de nuestra gente”.

Causa de la medida

La denuncia de la asambleísta se basa en el comunicado emitido por la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Salud de segundo nivel. Estas clínicas informaron que, por la deuda acumulada, dejarán de atender a pacientes del IESS salvo emergencias vitales a partir del lunes 1 de diciembre de 2025.

Según los prestadores, no se han realizado auditorías desde 2023, todo 2024 permanece sin pago y solo recibieron abonos parciales de algunos meses de 2025. Además, aunque entregaron toda la documentación de 2025, los procesos de glosa siguen paralizados, lo que impide recibir los recursos.

El documento señala que muchas clínicas privadas “no podrán seguir atendiendo a los pacientes derivados y, en varios casos, se verán obligadas a cerrar sus puertas y despedir al personal médico y administrativo”. Los servicios afectados incluyen consultas especializadas, cirugías, hospitalización y diagnósticos.

Prestadores externos de salud

Los prestadores externos son parte de la red complementaria del IESS y atienden a afiliados cuando los hospitales públicos no tienen cupos o especialidades. Conflictos similares por retrasos en pagos se han registrado en años anteriores, pero la actual deuda abarca períodos completos sin cancelación, lo que llevó a los prestadores a fijar una fecha definitiva de suspensión.

Hasta el momento, el IESS no ha respondido públicamente a la solicitud de información de la asambleísta Viviana Veloz ni ha anunciado medidas para evitar la interrupción de atención médica a miles de afiliados desde el 1 de diciembre.