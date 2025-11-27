España incautó más de dos toneladas de cocaína procedentes de Ecuador y detuvo a varias personas

Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, de España, incautaron dos toneladas de cocaína de alta pureza en el puerto de Valencia. El alcaloide estaba oculto en un contenedor de fruta procedente de Ecuador. La operación terminó con la detención de cuatro personas y permitió desarticular una red criminal especializada en la importación masiva de esta droga desde Ecuador.

Se informó que la organización utilizaba empresas legales de frutas en Ecuador, para gestionar los envíos hacia Europa. El decomiso forma parte de una investigación iniciada en noviembre de 2023. En aquella ocasión se incautaron dos contenedores con más de 3 mil kilos de cocaína. Un año después, en noviembre de 2024, las autoridades aprehendieron otros 500 kilos en el puerto de Vigo (Galicia).

Dos toneladas se incautaron durante las investigaciones

En aquella ocasión, la droga también estaba escondida en cargamentos fruteros ecuatorianos. Con la última actuación, la organización desmantelada acumula más de 2,5 toneladas de cocaína intervenidas en menos de dos años. La droga hallada en Valencia estaba distribuida en 2 mil pastillas de un kilo cada una, camufladas entre cajas de banana.

Con la respectiva autorización judicial, se realizó una entrega controlada que permitió identificar y detener a los responsables en el momento de la recepción. Además de la cocaína, los agentes incautaron 10 mil euros en efectivo, dos vehículos de alta gama, armas blancas, ordenadores, celulares y una contadora de billetes. Las autoridades españolas destacan que Ecuador se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales países de tránsito y salida de cocaína hacia Europa.

Grandes cantidades de droga en el mercado europeo

Aquello se ha dado pese al control que ejercen grupos criminales sobre puertos como Guayaquil. La ruta Ecuador-España, especialmente a través de contenedores de fruta, es una de las más utilizadas por las organizaciones internacionales para introducir grandes cantidades de droga en el mercado europeo. La operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, refuerza la cooperación entre instituciones españolas en la lucha contra el narcotráfico.