“Está muerta y enterrada”: Alice Glick muere en la temporada 37 de Los Simpson

El más reciente episodio de la serie animada Los Simpson presenta la muerte de uno de sus personajes más reconocidos: Alice Glick, la organista de la iglesia de Springfield.

Se trata del episodio ‘De fajas a fajas’ (Sashes to Sashes) de la temporada 37, emitido el pasado 16 de noviembre por Fox en Estados Unidos.

El productor ejecutivo del icónico programa, Tim Long, confirmó que la salida del personaje es permanente.

Así fue la muerte de Alice Glick en Los Simpson

Desde los primeros minutos del episodio, la trama arranca con un sermón en la Primera Iglesia de Springfield. Mientras el reverendo Timothy Lovejoy predica, Alice Glick, de avanzada edad, se desploma sobre el órgano sin vida.

Luego, el capítulo avanza a una ceremonia conmemorativa en la Escuela Primaria de Springfield. Allí, se revela que la última voluntad de Alice fue destinar su herencia al financiamiento de un nuevo programa musical, dirigido por el director Seymour Skinner.

Este homenaje cierra la trama principal, destacando cómo su música perdurará en la educación local. El capítulo, escrito por un equipo de guionistas habituales, integra esta muerte en dos líneas narrativas paralelas, manteniendo el formato clásico de la serie.

Ya no volverá a la serie

En una entrevista con TVLine, Tim Long, coproductor ejecutivo de la serie, confirmó que se trató de la muerte definitiva de Alice.

“En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que creó. Pero en otro sentido más importante, sí, está muerta y enterrada“, dijo.

Esta afirmación, repetida en medios como Entertainment Weekly y People, disipa dudas sobre posibles retornos. Long enfatizó que la decisión responde a la evolución narrativa de la serie, que alcanza su temporada 37 con más de 780 episodios emitidos desde 1989.

Además, los dichos de Long apuntan a que no es la primera vez que Los Simpson muestran a Alice Glick fallecida. En el episodio ‘Reemplazable tú’ de la temporada 23, emitido en 2011, la mujer fue atacada por una cría de foca robótica, concluyendo con una imagen de ella en el más allá.

Aquel evento no se consideró canónico, permitiendo apariciones posteriores, incluso como fantasma. Esta recurrencia refleja el estilo humorístico de la serie, donde la muerte a menudo se trata con ironía.

Otros personajes de Los Simpson que han muerto

Otros personajes secundarios han seguido trayectorias similares. En abril de 2024, Larry Dalrymple, un bebedor habitual en la Taberna de Moe, desde el piloto de 1989, murió en un episodio de la temporada 35.

Previamente, figuras como Edna Krabappel (temporada 23, por el deceso de su actriz Marcia Wallace) y Fat Tony (temporada 22) fueron eliminadas permanentemente.

Estas salidas subrayan cómo Los Simpson, producida por Fox y ahora bajo Disney, maneja la longevidad narrativa sin alterar el canon principal.

Alice Glick estuvo en la serie desde 1991

Alice Glick debutó en la temporada 2 de Los Simpson en 1991 con el episodio ‘Tres hombres y un cómic’, acumulando más de 34 años de apariciones intermitentes.

Interpretada inicialmente por la fallecida actriz Cloris Leachman hasta 2021, y luego por Tress MacNeille, el personaje solía aparecer en escenas eclesiales. Además, solía contratar a Bart Simpson para tareas hogareñas a cambio de monedas.