Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Gobierno

Estados Unidos agradece a Ecuador por cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad regional

Estados Unidos agradeció a Ecuador por su cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad regional durante una llamada entre Marco Rubio y el presidente Daniel Noboa, tras la captura de Nicolás Maduro.
Estados Unidos agradece a Ecuador por cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad regional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Presidencia de la República del Ecuador.
Estados Unidos agradece a Ecuador por cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad regional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Presidencia de la República del Ecuador.

Estados Unidos agradeció a Ecuador por su colaboración directa en la lucha contra el narcoterrorismo y el fortalecimiento de la seguridad regional, tras una conversación telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Daniel Noboa. El diálogo se desarrolló en un escenario marcado por repercusiones políticas internacionales.

Durante la llamada, Rubio destacó el compromiso del Gobierno ecuatoriano para enfrentar amenazas transnacionales que afectan al hemisferio. Además, subrayó la necesidad de mantener una coordinación activa frente al crimen organizado y las redes criminales que operan en la región.

Estados Unidos y Ecuador refuerzan cooperación en seguridad regional

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental informó que ambos líderes analizaron acciones conjuntas para combatir el narcoterrorismo y proteger la estabilidad regional. Asimismo, revisaron recientes medidas de seguridad adoptadas por Washington en el marco de operaciones internacionales.

“También abordaron las recientes medidas de seguridad implementadas por los Estados Unidos en relación con los fugitivos acusados Nicolás Maduro y Cilia Flores”, indicó el organismo en un comunicado oficial.

El Departamento de Estado precisó que Rubio agradeció a Noboa su compromiso con la seguridad regional. La administración estadounidense valoró el rol de Ecuador en un contexto de decisiones que generaron impacto diplomático a nivel continental.

Captura de Nicolás Maduro genera división en América Latina

Rubio explicó detalles de la operación militar ejecutada en Caracas, mediante la cual fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Posteriormente, ambos fueron trasladados a territorio estadounidense, donde enfrentan procesos judiciales ante una corte federal de Nueva York.

Con este escenario, Ecuador se sumó a Argentina como uno de los gobiernos que respaldaron públicamente la acción de Estados Unidos. Ambos países consolidaron su alineación con Washington tras la captura del líder venezolano.

Sin embargo, la operación despertó críticas en la comunidad internacional. México, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile rechazaron la acción militar, al considerar que representa una amenaza para la soberanía y la democracia regional.

