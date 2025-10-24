Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes la muerte de los seis tripulantes de una «narcolancha» que vinculó con la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

Los decesos se dieron en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses en las aguas del Caribe, la noche de ayer.

Embarcación vinculada al Tren de Aragua usaba ruta conocida del narcotráfico

Hegseth añadió que su Gobierno tiene la seguridad del vínculo delictivo de la embarcación ahora siniestrada. «Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», afirmó en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, el secretario de Defensa detalló que «seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales», en lo que se trata del primer ataque efectuado bajo la cobertura de la noche desde que Estadoss Unidos comenzó esta campaña de ataques, ampliamente criticada por ONG por considerar que se trata simple y llanamente de ejecuciones a sospechosos sin debido proceso legal.

Los tratarán como «narcoterroristas»

Hegseth recordó que su país designó al Tren de Aragua y a sus integrantes como «terroristas», término que empleó para confirmar la muerte de todos los ocupantes antes de asegurar que tratará a todos estos «narcoterroristas» como si pertenecieran a la red internacional Al Qaeda.

«De día o de noche, mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, los cazaremos y los mataremos«, concluyó Hegseth.

Ataques contra «narcolanchas» llegan a la decena

Hasta este viernes, Estados Unidos realizó al menos 10 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Estos operativos, liderados por el Departamento de Defensa bajo la administración de Donald Trump, se enmarcan en una campaña contra carteles designados como «organizaciones terroristas».

Los ataques han resultado en alrededor de 43 muertes, según anuncios oficiales del secretario de Defensa, Pete Hegseth. La mayoría ocurrió en aguas internacionales del Caribe, con una expansión reciente al Pacífico.

La ofensiva inició el 2 de septiembre de 2025, con el primer ataque en el sur del Caribe contra una lancha vinculada al Tren de Aragua. Esto dejó 11 muertos. Desde entonces, se han documentado nueve incidentes adicionales, incluyendo dos en el Pacífico (el 21 y 22 de octubre).