COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

Los ataques del Gobierno de Estados Unidos contra supuestas "narcolanchas" ya suman la decena. La última embarcación siniestrada tendría vínculo con el Tren de Aragua.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El ataque contra la "narcolancha" se dio la noche del jueves 23 de octubre.
El ataque contra la "narcolancha" se dio la noche del jueves 23 de octubre.
El ataque contra la "narcolancha" se dio la noche del jueves 23 de octubre.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este viernes la muerte de los seis tripulantes de una «narcolancha» que vinculó con la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

Los decesos se dieron en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses en las aguas del Caribe, la noche de ayer.

Embarcación vinculada al Tren de Aragua usaba ruta conocida del narcotráfico

Hegseth añadió que su Gobierno tiene la seguridad del vínculo delictivo de la embarcación ahora siniestrada. «Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», afirmó en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

En su mensaje, el secretario de Defensa detalló que «seis narcoterroristas varones se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales», en lo que se trata del primer ataque efectuado bajo la cobertura de la noche desde que Estadoss Unidos comenzó esta campaña de ataques, ampliamente criticada por ONG por considerar que se trata simple y llanamente de ejecuciones a sospechosos sin debido proceso legal.

Los tratarán como «narcoterroristas»

Hegseth recordó que su país designó al Tren de Aragua y a sus integrantes como «terroristas», término que empleó para confirmar la muerte de todos los ocupantes antes de asegurar que tratará a todos estos «narcoterroristas» como si pertenecieran a la red internacional Al Qaeda.

«De día o de noche, mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, los cazaremos y los mataremos«, concluyó Hegseth.

Ataques contra «narcolanchas» llegan a la decena

Hasta este viernes, Estados Unidos realizó al menos 10 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Estos operativos, liderados por el Departamento de Defensa bajo la administración de Donald Trump, se enmarcan en una campaña contra carteles designados como «organizaciones terroristas».

Los ataques han resultado en alrededor de 43 muertes, según anuncios oficiales del secretario de Defensa, Pete Hegseth. La mayoría ocurrió en aguas internacionales del Caribe, con una expansión reciente al Pacífico.

La ofensiva inició el 2 de septiembre de 2025, con el primer ataque en el sur del Caribe contra una lancha vinculada al Tren de Aragua. Esto dejó 11 muertos. Desde entonces, se han documentado nueve incidentes adicionales, incluyendo dos en el Pacífico (el 21 y 22 de octubre).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

Ecuador enfrenta reto fiscal de USD 1.170 millones para sueldos y décimo en noviembre

12 detenidos por fuga de alias Fede en Ecuador, entre ellos hay dos militares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos anuncia que nuevo ataque contra «narcolancha» mató a seis miembros del Tren de Aragua

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

Ecuador enfrenta reto fiscal de USD 1.170 millones para sueldos y décimo en noviembre

12 detenidos por fuga de alias Fede en Ecuador, entre ellos hay dos militares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El secreto para un chili con carne perfecto que todos querrán probar

Gobierno saliente de Bolivia critica al electo presidente Paz por «tender la alfombra roja» a la DEA

Ecuador enfrenta reto fiscal de USD 1.170 millones para sueldos y décimo en noviembre

12 detenidos por fuga de alias Fede en Ecuador, entre ellos hay dos militares

Paro indígena genera pérdidas de hasta 100 millones de dólares en Imbabura

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO