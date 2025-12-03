Estados Unidos eleva a $5 millones la recompensa por el líder del Tren de Aragua, Giovanni Mosquera

El Gobierno de Estados Unidos fijó este miércoles en 5 millones de dólares la recompensa por facilitar la detención Giovanni Vicente Mosquera Serrano, al que acusa de ser acusa de ser el líder del Tren de Aragua y quien está buscado por la Justicia estadounidense por narcotráfico y terrorismo.

Mosquera, bajo sanciones estadounidenses desde junio de 2024, es el primer miembro del Tren de Aragua que aparece en la lista de los diez más buscados del FBI, según detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

En enero de este año, Mosquera recibió la acusación por un tribunal de Texas de conspiración para el tráfico internacional de cocaína, cargos que se le volverían a imputar pocos meses, así como de prestar apoyo a una organización terrorista, en base a la inclusión del Tren de Aragua en la lista de grupos terroristas.

Acciones contra el Tren de Aragua

En paralelo, el Departamento del Tesoro incluyó a otras once personas en su lista de sanciones por su relación con el Tren de Aragua, entre ellas la actriz y modelo Jimena Romina Araya Navarro, quien forma parte de una red de empresas del entretenimiento que de alguna forma ofrece apoyo a la organización.

A Navarro, a quien se conoce también como ‘Rosita’, se le acusa de haber ayudado a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’ -con quien se cree mantiene una relación sentimental-, a escapar de prisión en Venezuela en 2012. Las autoridades estadounidenses sostienen que una parte de los ingresos generados por sus actuaciones y eventos va a parar a las arcas de la organización, que se sirve también de sus empresas y negocios para blanquear dinero.

Además de ella, Washington apunta también hacia Eryk Manuel Landaeta Hernández, guardaespaldas y manager, considerado jefe financiero del Tren de Aragua en Bogotá, hasta que las autoridades colombianas le detuvieron en octubre de 2024.

“Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red del Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.