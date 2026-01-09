Estados Unidos incauta el buque cisterna Olina en el mar Caribe vinculado a Venezuela

A primeras horas del este viernes 9 de enero , fuerzas estadounidenses interceptaron y tomaron el control del buque cisterna Olina en aguas del mar Caribe. La acción, realizada sin incidentes, fue ejecutada por infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y lanzamiento desde el portaaviones USS Gerald R. Ford.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó el operativo a través de un comunicado oficial en su cuenta de X.

En él se indicó que el buque, sospechoso de pertenecer a la llamada “flota fantasma” o “shadow fleet”, había partido de Venezuela intentando evadir las fuerzas estadounidenses. Las autoridades lo describieron como otro navío sancionado dedicado al transporte de petróleo embargado.

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.” In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Desarrollo de la operación y apoyo naval

La intervención contó con el respaldo del Grupo Anfibio Listo de la Armada estadounidense, que incluye plataformas como el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Estos buques proporcionaron apoyo operativo durante la acción.

El Comando Sur destacó que la captura envía un mensaje claro: “no hay refugio seguro para los criminales”. La operación se enmarca en la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear), iniciativa del Departamento de Guerra orientada a combatir actividades ilícitas en el hemisferio occidental y reforzar la seguridad regional mediante el cumplimiento de sanciones.

Antecedentes recientes de incautaciones

Este es el quinto buque interceptado en las últimas semanas en el marco de la misma campaña. El Olina es el tercero incautado en esta semana. Previamente, el 7 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron dos petroleros más: el Bella 1 (rebautizado como Marinera y con bandera rusa), tras una persecución de varias semanas en el Atlántico Norte, y el M/T Sophia, en aguas caribeñas.

El Bella 1/Marinera había evadido intentos previos de abordaje cerca de Venezuela y cambió su nombre y bandera. Su captura ocurrió en presencia de buques rusos en las cercanías. El Sophia, considerado un buque sin bandera válida y sancionado, fue escoltado hacia Estados Unidos por la Guardia Costera.

Detalles del buque y sanciones previas

Según registros marítimos y análisis de empresas especializadas ,el Olina navegaba falsamente bajo bandera de Timor Leste. Anteriormente conocido como Minerva M, recibió sanciones estadounidenses en enero de 2025 por formar parte de la red de buques que operan con poca regulación y sin seguro conocido, utilizados para evadir restricciones al petróleo venezolano.

La secuencia de incautaciones responde al endurecimiento de las medidas contra exportaciones de crudo venezolano sancionado, en un contexto de mayor presencia naval estadounidense en el área.

Hasta el momento, no se han detallado las acciones posteriores al abordaje del Olina, como el destino del buque o su carga, aunque las autoridades mantienen que continuarán estas operaciones para impedir actividades consideradas ilícitas