Estados Unidos destruyó embarcación con droga en el Pacífico Oriental durante operativo conjunto

Estados Unidos destruyó una embarcación utilizada para el transporte de drogas en el Pacífico Oriental. Ocurrió durante un operativo militar ejecutado este lunes 29 de diciembre por fuerzas conjuntas. El operativo se dio bajo órdenes directas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en aguas internacionales, como parte de la estrategia para frenar las rutas marítimas del narcotráfico. También frenar las actividades de organizaciones narcoterroristas.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que la acción se realizó por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, luego de identificar una nave. La lancha transitaba por rutas conocidas de tráfico de estupefacientes en el Pacífico Oriental. De acuerdo con la información oficial, la embarcación era operada por organizaciones catalogadas como terroristas. La embarcación era usada para el transporte ilícito de drogas con destino a mercados internacionales.

Estados Unidos y su lucha contra en “narco”

Según el comunicado, la detección se produjo mediante inteligencia militar estadounidense, que permitió confirmar la implicación directa de la nave en actividades ilegales. Tras la verificación de los datos, se autorizó un ataque de precisión que derivó en la destrucción total de la embarcación. En el operativo murieron dos hombres identificados por las autoridades como traficantes vinculados a estructuras narcoterroristas

El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, en cumplimiento de los protocolos operativos y legales vigentes, precisó el Comando Sur. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones busca interrumpir las cadenas logísticas del narcotráfico marítimo. Dichas rutas son consideradas clave para el traslado de grandes cargamentos de droga desde América del Sur y Centroamérica hacia otros destinos.

Se coordinaban envíos de drogas por vía marítima

Desde septiembre, las fuerzas armadas de Estados Unidos han intensificado sus operaciones marítimas contra el narcotráfico, con decenas de intervenciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Estas acciones incluyen ataques a embarcaciones sospechosas. También a la destrucción de infraestructuras logísticas utilizadas para el almacenamiento y despacho de cargamentos ilegales, según datos oficiales del Departamento de Defensa.

El presidente Donald Trump ha reiterado públicamente que estos operativos tienen como objetivo “detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos”. Él busca aumentar la presión sobre regímenes que sostienen el narcotráfico en la región”. En declaraciones recientes, el mandatario hizo referencia directa a Venezuela. Lo tildó de ser uno de los países clave para luchar contra el tráfico de estupefacientes.

Este mismo lunes, Trump confirmó la destrucción de lo que calificó como una “gran instalación” en la costa venezolana. Según él, desde allí se coordinaban envíos de drogas por vía marítima. Las autoridades estadounidenses no han precisado el volumen de estupefacientes que transportaba la embarcación destruida en el Pacífico Oriental ni el origen exacto de la carga.