Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Venezuela por el riesgo existente ante el supuesto rearme de milicias en el territorio que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o que muestren su apoyo al país norteamericano.

“La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno”, reza un comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Peligro para los ciudadanos de Estados Unidos

Indicó que el grado de alerta se encuentra en el nivel 4, el más alto, bajo la recomendación de “no viajar” al país latinoamericano. Esto, debido al riesgo de “detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”.

En concreto, alertó de que grupos armados estarían operando en el territorio en busca de ciudadanos estadounidenses o que simpaticen con las acciones del país para lo que estarían bloqueando carreteras y registrando vehículos.

Autoridades de Venezuela niegan riesgo

Unas afirmaciones que el Ministerio de Exteriores de Venezuela ha negado tajantemente, acusando a las autoridades del país norteamericano de “fabricar una percepción del riesgo que no existe” basándose en “relatos inexistentes”.

“Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legitimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”, indica una nota oficial publicada por el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil.

El Gobierno venezolano ha manifestado su compromiso con la “protección de la paz”, la “estabilidad institucional” y la “convivencia del pueblo venezolano”.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

Esta advertencia se da a una semana de que fuerzas especiales de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en territorio venezolano. El exmandatario enfrenta cargos federales por narcoterrorismo, narcotráfico y crímenes contra la humanidad en una corte federal.

Tras su detención, Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon “no culpables” en su primera comparecencia. Este evento ha generado una fuerte reacción internacional: mientras países como China y España cuestionan la legalidad de la operación, en Venezuela se han registrado liberaciones de presos políticos como un “gesto de paz” por parte del gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez.