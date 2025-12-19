Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

La Administración de Donald Trump inició este viernes la publicación parcial de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en la antesala del vencimiento del plazo fijado por el Congreso de Estados Unidos para divulgar toda la documentación pendiente del caso.

La decisión se enmarca en una ley de transparencia impulsada tras prolongadas batallas judiciales y reclamos legislativos que exigían mayor acceso a información considerada de alto interés público. El objetivo, según las autoridades, es reforzar la rendición de cuentas sin comprometer la protección de las víctimas.

Para este fin, el Departamento de Justicia habilitó un apartado específico en su página web bajo el nombre ‘Biblioteca Epstein’. El repositorio reúne registros judiciales, documentos internos de la cartera y transcripciones de interrogatorios practicados a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora directa del magnate financiero.

Los archivos de Epstein

Entre los materiales difundidos constan videos de cámaras de seguridad, un registro de vuelos de más de un centenar de páginas, listados de evidencias, un libro de contactos y una nómina de más de 250 masajistas. En todos los casos, las identidades aparecen tachadas para evitar la exposición de posibles víctimas. El Departamento de Justicia aclaró que la plataforma seguirá actualizándose y que podrían sumarse nuevos documentos.

La institución señaló que, ante la fecha límite impuesta por el Congreso, se realizaron revisiones exhaustivas para resguardar datos personales y evitar la divulgación de información sensible. Según el comunicado oficial, el proceso priorizó la protección de terceros involucrados en los archivos de Epstein.

Las autoridades advirtieron además que parte del contenido del caso Epstein incluye descripciones explícitas de agresiones sexuales. Por ese motivo, el portal incorpora alertas que indican que algunas secciones podrían no resultar apropiadas para todos los públicos.

Esperan la liberación de más información

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, adelantó horas antes que la publicación inicial comprende varios cientos de miles de documentos. En una entrevista televisiva, sostuvo que en las próximas semanas se espera liberar un volumen adicional de archivos de magnitud similar.

La presión política sobre el Ejecutivo aumentó en septiembre, cuando el Congreso publicó más de 33.000 páginas relacionadas con Epstein. Aquella entrega generó críticas internas, ya que gran parte del material ya había sido difundido previamente, lo que reavivó los reclamos por información inédita. El caso Epstein continúa generando atención internacional y la expectativa pública persiste.

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores, delitos que habría cometido a inicios de los años 2000. Su entorno incluyó a figuras influyentes del ámbito político y económico, entre ellas el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y Donald Trump. El financista murió en prisión ese mismo año, tras ser hallado sin vida en su celda. Las circunstancias de su muerte siguen bajo escrutinio público y judicial.