EE.UU. ofrece recompensa de 5 millones de dólares por el paradero del ecuatoriano alias “Churrón”

Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa, según el Gobierno de EE.UU.
Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención del ecuatoriano Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias “Churrón”. Según el Gobierno estadounidense se trataría de uno de los líderes de la banda criminal Los Choneros. El anuncio, realizado a través de un comunicado del Departamento de Estado, destaca la implicación de Bermúdez en delitos como tráfico de drogas y armas.

Esta medida se enmarca en la designación de Los Choneros como organización terrorista extranjera por parte de EE.UU., ocurrida en septiembre de 2025. Bermúdez Cagua enfrenta acusaciones formales en una corte federal de Nueva York, junto a otros cabecillas de la banda. El comunicado detalla que Bermúdez Cagua, alias “Churrón” participa en la toma de decisiones sobre tráfico de drogas y armas dentro de Los Choneros.

Alias “Churrón” es considerado un prófugo

A diferencia de él, que permanece fugitivo, sus coacusados José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, están detenidos. Fito fue extraditado a EE.UU. en julio de 2025, convirtiéndose en el primer ecuatoriano extraditado en décadas por cargos similares. Él compareció ante una corte en Brooklyn para enfrentar imputaciones de conspiración internacional de cocaína y uso de armas.

Por otra parte, alias “Topo” está detenido en una cárcel ecuatoriana de máxima seguridad a esperas de su extradición a Estados Unidos. Allí, al igual que alias “Fito” deberá responder ante las autoridades por delitos como tráfico internacional de drogas y armas de fuego. Alias “Topo” según la inteligencia ecuatoriana era el llamado a tomar el liderato de la organización tras la detención y extradición del manabita Adolfo Macías Villamar.

Cooperación con el gobierno ecuatoriano

“Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína a través de Ecuador”. Así lo expresó Thomas Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado. Ambas entidades han sido catalogadas por EE.UU. como organizaciones terroristas, con Los Choneros designada en septiembre de 2025 durante una visita oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, a Ecuador.

Esta clasificación permite acciones como congelamiento de activos y restricciones financieras, fortaleciendo la cooperación con el gobierno ecuatoriano. Ecuador ha enfrentado un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico desde el año 2023. Los Choneros, según las autoridades, está involucrada en disputas territoriales y control de puertos como Guayaquil, clave para el envío de cocaína hacia mercados internacionales.

Programa de recompensas del Departamento de Estado

La banda, fundada en la década de 2000, ha expandido operaciones a través de alianzas con carteles mexicanos, contribuyendo a la crisis de seguridad que llevó a declaratorias de estado de emergencia en el país. EE.UU. ha intensificado su apoyo, incluyendo programas de recompensas del Departamento de Estado y la DEA, para desarticular redes transnacionales.

La recompensa por alias “Churrón” invita a proporcionar información a través de canales como el número de la DEA en Ecuador (0988292235) o el Plan de Recompensas al 131. Datos basados en comunicados oficiales del Departamento de Estado y reportes judiciales verificados del Distrito Este de Nueva York. (17)

