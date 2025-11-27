Estados Unidos revisará permisos de residencia permanente tras ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que revisará los permisos de residencia permanente de extranjeros procedentes de “países de especial preocupación” tras el tiroteo perpetrado a manos de un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional, en Washington.

“Bajo la dirección del presidente, he ordenado una reevaluación rigurosa y a gran escala de cada tarjeta verde (green card)para cada extranjero procedente de un país de especial preocupación”, señaló el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, en la red social X.

Estados Unidos dice que la protección de sus ciudadanos es “primordial”

En este sentido, indicó que “la protección” de Estados Unidos y de la población “sigue siendo primordial”. “El pueblo estadounidense no asumirá el coste de las imprudentes políticas de reasentamiento de la administración anterior”, agregó.

Edlow, sin embargo, no especificó qué países son de ‘especial preocupación’, si bien la cadena CNN adelantó que se trataría de los 19 países que aparecen en la orden ejecutiva del pasado mes de junio sobre restricciones de entrada a Estados Unidos, entre los que se encuentran Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán o Yemen.

Cuatro cargos contra sospechoso del tiroteo

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, acusó este mismo jueves al sospechoso, identificado como Rahmanulá Lajanwal, de tres cargos de agresión con intención de matar y uno por posesión ilegal de armas por disparar a plena luz del día contra los dos agentes, que permanecen en estado crítico.

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) confirmó que el sospechoso del tiroteo –que se trasladó desde su domicilio en el estado de Washington hasta la capital del país– trabajó con una unidad militar de Kandahar respaldada por la CIA durante la guerra en Afganistán. Las autoridades habían descartado cualquier vínculo con el terrorismo antes de su entrada a territorio estadounidense.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en la capital, Washington, durante meses como parte de la ofensiva anticrimen impulsada por la Administración Trump en la ciudad, y que ha expandido a otros lugares del país.

Las víctimas del tiroteo

La fiscal del distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó que los dos heridos permanecen todavía en estado crítico.

“Los dos guardias nacionales son Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, miembros uniformados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y estaban en Washington DC para garantizar la seguridad de la ciudad”, detalló en rueda de prensa.

Además, se conoció que el sospechoso enfrenta hasta 15 años de prisión, por lo que las autoridades han descrito como “ataque selectivo”.