Estas son las calles donde bacheará el Municipio de Quito esta semana

El Municipio de Quito inició el lunes 24 de noviembre de 2025 un cronograma semanal de bacheo con intervenciones en avenidas y barrios de varias zonas de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad, responder a emergencias viales y garantizar condiciones seguras para los usuarios.

Intervenciones en avenidas principales

La planificación de esta semana contempla trabajos en la avenida Simón Bolívar, entre La Forestal y la Autopista General Rumiñahui, sentido sur–norte. Los frentes de trabajo avanzarán por tramos durante toda la semana. Además, continúan los trabajos en la avenida Quitumbe Ñan, en Nueva Aurora, y en la avenida América, desde el sector Las Casas hacia el norte.

Estas avenidas registran alto flujo vehicular y requieren intervención prioritaria para mantener la circulación continua. El Municipio considera estos corredores estratégicos para evitar desgastes mayores que afecten al transporte público y a los usuarios particulares.

También se ejecutarán avances en otros segmentos de la red vial principal de Quito, con programación que se actualiza sobre la base de reportes técnicos, solicitudes ciudadanas y condiciones climáticas.

Barrios atendidos en el norte, sur y valles

El cronograma incluye intervenciones en sectores del norte como Carcelén, La Concepción y La Rumiñahui, donde se registran reportes frecuentes por desgaste del pavimento. Estos trabajos buscan mejorar la conectividad interna entre barrios y conexiones hacia corredores principales.

En el sur avanzan trabajos en Guamaní, El Vergel, La Argelia, Santa Ana, Solanda, La Magdalena, Quito Sur, Lucha de los Pobres, Barrio Nuevo, Caupicho, Chimbacalle e Inchalillo, entre otros puntos. Estas zonas mantienen crecimiento poblacional sostenido, lo que exige mantenimiento permanente para garantizar una movilidad adecuada.

Los valles también cuentan con programación operativa. Los equipos trabajan en sectores como Conocoto, La Armenia y áreas residenciales que dependen de vías interparroquiales para su conexión con el área urbana de la ciudad.

Plan operativo ajustado cada día

El bacheo en Quito se ejecuta con una planificación diaria que se ajusta a emergencias, reportes de la ciudadanía, consumo de materiales y condiciones climáticas. Aunque existe una programación mensual, las cuadrillas pueden redireccionarse cuando se presentan eventos que requieren atención inmediata.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) moviliza 22 cuadrillas en las nueve administraciones zonales. Cada una opera con maquinaria especializada, como bacheadoras, rodillos, compactadoras, fresadoras, volquetas y selladoras de fisuras, lo que permite optimizar los tiempos de ejecución.

Este sistema combina acciones preventivas y correctivas, entre ellas sellado de fisuras, reparación de adoquinados, corrección de pavimento y mantenimiento integral de la red vial.

Horarios coordinados y reducción de afectaciones

Las intervenciones se ejecutan en jornadas diurnas, nocturnas y madrugada, distribuidas entre semana, fines de semana y feriados. Este esquema permite reducir molestias para los usuarios y avanzar con mayor eficiencia en zonas de tráfico elevado.

La planificación se articula con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que define cierres parciales o totales según el tipo de obra, además de instalar señalización preventiva para resguardar al personal técnico y a los conductores.

Las autoridades municipales sostienen que una programación flexible es clave para mantener la ciudad operativa, especialmente frente al incremento del tráfico y a la necesidad de atender tramos con desgaste acelerado.