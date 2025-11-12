Este es el historial de enfrentamientos entre Ecuador y Canadá; en 1988 empezaron a rivalizar estas selecciones

La Selección de Ecuador disputará este jueves 13 de noviembre, a las 19h30, un amistoso internacional ante Canadá en Toronto. El partido marcará el cierre de la actividad de la Tricolor en 2025 y servirá para seguir sumando puntos en el ranking FIFA, un aspecto clave de cara al sorteo del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece entrena desde este martes en suelo canadiense. El técnico busca mantener la regularidad mostrada en los últimos encuentros y consolidar una base competitiva para las eliminatorias. Canadá, uno de los organizadores del próximo Mundial, será una buena medida para evaluar el rendimiento del grupo.

Ecuador, con ventaja en el historial

Desde 1988, Ecuador y Canadá se enfrentaron en cuatro ocasiones y los norteamericanos nunca ganaron. El balance favorece claramente a la Tri, con tres triunfos y un empate. La última vez que se midieron fue hace 14 años, también en Toronto.

El primer enfrentamiento se jugó el 2 de junio de 1988 en Guayaquil. Aquel encuentro amistoso, previo a una gira por Estados Unidos, terminó con victoria ecuatoriana por 2-1. El equipo era dirigido por Dusan Draskovic, quien iniciaba el proceso que años después llevaría al combinado patrio a su primer Mundial.

Once años después, el 6 de junio de 1999, Ecuador volvió a imponerse en la Copa Canadá, un torneo amistoso disputado en Edmonton. Los goles de Ariel Graziani y un autogol de Jason De Vos sellaron el 2-1 final. Con ese resultado, la Tri se quedó con el título del certamen.

El tercer cruce fue el 22 de enero de 2002 en la Copa Oro, jugada en Miami. En plena preparación para el Mundial de Corea-Japón, Ecuador ganó 2-0 con dos tantos de Álex Aguinaga. A pesar del triunfo, el equipo quedó eliminado por sorteo tras igualar en puntos y diferencia de gol con Haití y Canadá.

El último duelo entre ambas selecciones fue el 2 de junio de 2011, también en Toronto. Canadá se puso en ventaja con gol de Terry Dunfield, pero Ecuador remontó con tantos de Christian Benítez y Michael Arroyo. En los minutos finales, Tosaint Ricketts empató 2-2 en el BMO Field.

Cierre de año con objetivos claros

Ecuador llega a este nuevo enfrentamiento con el objetivo de mantener su invicto y cerrar el año con una victoria. Beccacece aprovechará el amistoso para observar variantes tácticas y dar minutos a jugadores que buscan consolidarse en la selección.

Canadá, en cambio, atraviesa un proceso de renovación con miras al Mundial que organizará junto a Estados Unidos y México. Su crecimiento reciente lo convierte en un rival exigente, aunque el historial sigue siendo favorable para la Tricolor.

El partido en Toronto será más que un amistoso: será una oportunidad para reafirmar la solidez del equipo ecuatoriano y mantener una racha de 36 años sin derrotas frente a los canadienses. Ecuador juega en próximo martes ante Nueva Zelanda en New Jersey, a las 20h30.