Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Este es el mecanismo de selección para el apoyo de $1.000 a afectados por el paro nacional

Se advierte a la ciudadanía no compartir información personal mediante enlaces digitales o mensajes sospechosos.
Ministerio activa protocolo domiciliario para entregar ayudas por paro en tres provincias (Fotografía API)
El Ministerio de Desarrollo Humano anunció este miércoles 29 de octubre que la selección de beneficiarios para el bono de $1.000 y otras ayudas del Programa de Reactivación “Firmes con Noboa” se realizará exclusivamente a través de visitas puerta a puerta, con el fin de asistir a personas afectadas por el paro y movilizaciones en las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha.

Detalles del proceso de selección

Equipos oficiales debidamente registrados llevarán a cabo las visitas domiciliarias, según el comunicado emitido por el Ministerio. Esta metodología busca garantizar transparencia y evitar fraudes, ya que no existen formularios en línea ni registros por redes sociales. Además, se advierte a la ciudadanía no compartir información personal mediante enlaces digitales o mensajes sospechosos.

El programa, activado por el Gobierno Nacional, incluye transferencias monetarias de $1.000, créditos y otros incentivos económicos para reactivar la economía local. Estas medidas responden a los impactos en actividades productivas causados por las movilizaciones recientes en las tres provincias. 

Advertencias contra estafas

El Ministerio alertó sobre “personas inescrupulosas” que utilizan enlaces falsos para solicitar datos personales, supuestamente para inscribirse en el programa. En su publicación en la cuenta de X, la institución reiteró que la información oficial solo se difunde por canales gubernamentales verificados.

“Firmes con Noboa está pensado para quienes representan el corazón de la economía local y el espíritu de un Ecuador que no se rinde”, indicó el comunicado. De esta forma, se prioriza la entrega directa de ayudas sin intermediarios.

Programa de apoyo y antecedentes

El Programa de Reactivación “Firmes con Noboa” surge como respuesta a los paros y movilizaciones que han afectado el comercio y la producción en Imbabura, Carchi y Pichincha desde mediados de 2025, según reportes oficiales. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que estas interrupciones generaron pérdidas económicas estimadas en millones de dólares en sectores como agricultura y transporte.

Anteriormente, el Gobierno de Lasso implementó iniciativas similares durante conflictos sociales en 2022, como el Bono de Contingencia por paro nacional, que benefició a más de 100.000 familias con transferencias directas

Recomendaciones por parte del Ministerio

Para evitar engaños, el Ministerio recomienda verificar información en sitios web gubernamentales y cuentas oficiales en redes sociales. Las visitas se realizarán con personal identificado, y no se requerirá pago alguno por el proceso.

Con estas acciones, el programa apunta a respaldar la recuperación económica en las zonas impactadas, priorizando datos verificables y procesos transparentes. La iniciativa forma parte de esfuerzos nacionales por mitigar efectos de movilizaciones, con énfasis en incentivos para pequeños productores y comerciantes.

