Autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de dos universitarios de la UTM, en represa de Chone

Hace 7 meses
Manabí
Chone

Autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de dos universitarios de la UTM, en represa de Chone

El operativo involucró a personal del Cuerpo de Bomberos de Chone, Portoviejo y Manta. También del GOE y de la Marina.
3 minutos de lectura
Este lunes 12 de enero se confirmó el hallazgo del cadáver de Joztyn Aarón Zambrano Zambrano, de 23 años.
En la represa Río Grande de Chone se dio esta tragedia que afectó a la familia de dos universitarios.
Este lunes 12 de enero se confirmó el hallazgo del cadáver de Joztyn Aarón Zambrano Zambrano, de 23 años.
En la represa Río Grande de Chone se dio esta tragedia que afectó a la familia de dos universitarios.

Este lunes 12 de enero se confirmó el hallazgo del cadáver de Joztyn Aarón Zambrano Zambrano, de 23 años. Se trata del segundo de los dos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) desaparecidos desde el viernes 9 de enero. Esto tras el naufragio de una canoa en la represa Río Grande, cantón Chone, provincia de Manabí. Con este hallazgo, culminó la búsqueda de ambos jóvenes, ya que Jean Carlos Mantuano Cedeño, de 27 años, se localizó la noche del domingo.

Los cuerpos los trasladaron al centro forense de Portoviejo para los trámites legales correspondientes, incluyendo la autopsia y entrega a los familiares. El incidente ocurrió la tarde del viernes 9 de enero durante una actividad académica de la carrera de Agronomía de la UTM. Un grupo de estudiantes realizaba prácticas en el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, ubicado en el sector Río Grande.

Eran universitarios de la UTM de Manabí

Al retornar en una embarcación tipo canoa, esta volcó alrededor de las 16h15, provocando que la mayoría de los ocupantes lograra salvarse con ayuda de compañeros y habitantes del sector. Sin embargo, Joztyn Aarón Zambrano Zambrano y Jean Carlos Mantuano Cedeño desaparecieron en el agua. Ambos eran estudiantes de octavo semestre de Agronomía.

Joztyn Zambrano, residente en la zona de Buen Viento (vía Tosagua-Rocafuerte), deja esposa en estado de gestación de tres meses. Jean Carlos Mantuano, quien era conocido como “Chorry”, es recordado por su familia como un joven dedicado. Su padre, Jimmy Mantuano, lo vio por última vez días antes durante una visita familiar en Chone.

Las labores se intensificaron desde el sábado

El operativo de búsqueda y rescate involucró a personal del Cuerpo de Bomberos de Chone, Portoviejo y Manta. También se unieron buzos especializados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional y del Batallón de Infantería de Marina Jaramijó (BIMJAR 23). Las labores se intensificaron desde el sábado 10 de enero y continuaron hasta el hallazgo de los cuerpos.

La UTM activó inmediatamente su protocolo de emergencia, coordinó con las autoridades y solicitó a la ciudadanía informarse sólo por canales oficiales. La institución expresó consternación por la tragedia y acompañamiento a las familias. El naufragio en la represa Río Grande se enmarca en un contexto de actividades académicas de campo en la zona, donde el uso de embarcaciones es común para acceder a sitios de investigación agrícola.

Las causas exactas del volcamiento son investigadas por las autoridades competentes. La noticia ha generado conmoción en la comunidad universitaria y en Manabí, donde se registran llamados a revisar protocolos de seguridad en excursiones estudiantiles. (17)

