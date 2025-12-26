Ecuador ha entrado en un estado de alerta tras la confirmación oficial de la presencia del hongo Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T) en territorio nacional. La agencia Agrocalidad informó que el patógeno fue detectado inicialmente en una propiedad bananera de cinco hectáreas ubicada en el sector El Quemado, dentro del cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Este hallazgo se produjo tras rigurosos análisis de laboratorio que siguieron la cascada diagnóstica internacional exigida para estos casos. Pese a la situación, las autoridades enfatizan que se ha establecido un estricto control técnico para evitar la dispersión hacia zonas aledañas y proteger la soberanía alimentaria del Ecuador.

Ante la gravedad de la amenaza para las musáceas, se ha firmado una declaratoria de emergencia fitosanitaria que tendrá una vigencia inicial de seis meses en todo el país. Esta medida, impulsada por Agrocalidad, busca viabilizar recursos económicos del Gobierno Nacional y la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico en el área afectada. El objetivo primordial es proteger la producción de banano, plátano y orito, sectores estratégicos que sostienen la economía y el empleo en diversas regiones costeras. La resolución permite agilizar la respuesta técnica y el despliegue de expertos en los puntos críticos de control identificados en el mapa de riesgo.

Vigilancia intensiva y medidas de contención en territorio

Danny Montes, director ejecutivo de Agrocalidad, señaló en declaraciones recientes que la vigilancia se ha intensificado en toda la zona sur del país. Según los informes técnicos, existen al menos 88 plantaciones cercanas al foco detectado que podrían encontrarse en riesgo eventual debido a la cercanía geográfica y el tránsito de personas. Por esta razón, se han desplegado brigadas especializadas y unidades móviles que trabajan directamente en el territorio para monitorear cualquier sintomatología sospechosa en los cultivos de manera temprana. La movilización de personal busca garantizar que el foco se mantenga confinado y no se extienda a otras provincias productoras.

La implementación de protocolos de bioseguridad es ahora obligatoria y crítica para todos los productores de la región sur. La agencia Agrocalidad ha dispuesto la instalación de arcos de desinfección y puntos de control en las vías de acceso principales para mitigar el movimiento involuntario del hongo a través de neumáticos o calzado. Se recomienda el uso de amonio cuaternario en concentraciones específicas para la limpieza de herramientas de trabajo, ya que el Fusarium puede permanecer inactivo en el suelo durante varias décadas. Estas acciones preventivas son fundamentales para reducir las probabilidades de contagio entre fincas vecinas que aún se encuentran libres de la plaga.

El banano ecuatoriano mantiene su calidad y seguridad alimentaria

Una de las mayores preocupaciones del sector es el impacto en el comercio exterior; sin embargo, Agrocalidad asegura que las exportaciones continúan con total normalidad. El hongo Foc R4T afecta el sistema vascular de la planta, impidiendo la absorción de nutrientes y agua, pero no se transmite a través de la fruta ni compromete su inocuidad fitosanitaria. Los mercados globales pueden tener la certeza de que el banano ecuatoriano sigue cumpliendo con los más altos estándares de calidad y que el fruto recolectado no porta el hongo, manteniendo así su prestigio en las perchas internacionales.

En cuanto al consumo local, las autoridades han sido enfáticas al declarar que no existe ningún riesgo para la salud humana. La agencia Agrocalidad aclara que el banano es un alimento altamente nutritivo que aporta vitaminas y minerales esenciales para el organismo diario. Los consumidores pueden seguir adquiriendo el producto sin temor, ya que el patógeno no afecta la carne del fruto ni tiene efectos adversos tras su ingesta o manipulación. Es vital que la ciudadanía no se deje llevar por rumores infundados que circulan en plataformas digitales y que podrían perjudicar innecesariamente a los pequeños agricultores del país.

Compromiso institucional y recursos para la protección del agro

Para enfrentar este desafío fitosanitario, el Gobierno Nacional ha destinado una inversión aproximada de 4,5 millones de dólares de sus fondos de contingencia. Estos recursos, gestionados bajo la supervisión de Agrocalidad, se utilizarán para reforzar las barreras sanitarias y ofrecer capacitación técnica a miles de pequeños y medianos productores bananeros. Se estima que el costo de protección por cada caja de banano exportada es inferior a un centavo de dólar, lo que demuestra la eficiencia de las medidas de prevención implementadas frente a la magnitud del riesgo económico que representa esta plaga a escala nacional.

La agencia técnica Agrocalidad exhorta a todos los actores de la cadena de valor a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar la desinformación. Ante cualquier sospecha de amarillamiento o marchitez en las hojas de las plantas, los agricultores deben comunicarse inmediatamente con la línea de asistencia gratuita establecida por la institución. La detección temprana es la herramienta más eficaz para contener el avance del Fusarium y garantizar que el país siga siendo el principal exportador mundial de esta fruta tan valorada en todos los continentes.