Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Estos son los horarios definidos para los hexagonales de LigaPro que empiezan este fin de semana

Los dos hexagonales empezarán este fin de semana mientras que el cuadrangular del descenso comenzará el 18 d octubre próximo.
Estos son los horarios definidos para los hexagonales de LigaPro que empiezan este fin de semana
Estos son los horarios definidos para los hexagonales de LigaPro que empiezan este fin de semana

La LigaPro entra en su etapa más determinante con los hexagonales que entregarán título y cupos internacionales, además del cuadrangular que decidirá los descendidos. 

El desenlace del torneo ecuatoriano ya está marcado. Luego de una fase inicial exigente, los clubes se medirán para definir al campeón, acceder a competencias internacionales o salvar la categoría.

Los dos hexagonales iniciarán el fin de semana del 5 de octubre. En tanto, el cuadrangular por el descenso arrancará el 18 de octubre, con menor número de equipos en contienda. En total, el mes tendrá 22 compromisos de LigaPro.

La ruta al título de LigaPro

Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito, Universidad Católica, Orense y Libertad FC conforman el hexagonal que peleará el trofeo y cinco plazas internacionales. Independiente ya garantizó su presencia en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El campeón se sumará a los rayados y, si repite título, el cupo pasará al segundo lugar.

El panorama no es sencillo para los rivales. Independiente llega con una amplia ventaja de puntos que lo perfila como gran favorito. Su estreno será ante Barcelona SC y, en caso de ganar, ampliaría la brecha a 13 unidades sobre los ‘canarios’. Con ello, aseguraría cuatro partidos de margen y un extra en diez fechas en LigaPro, lo que le permitiría manejar con mayor calma el calendario.

Barcelona, de imponerse en ese duelo, podría recortar distancias y mantener sus aspiraciones vivas. Liga de Quito parte con tres puntos menos que Barcelona y una diferencia de 13 frente a Independiente, lo que complica su escenario.

La primera jornada del hexagonal final de LigaPro tendrá los siguientes choques:

  • 19h30 – Sábado 4 de octubre – Libertad vs. Orense
  • 17h30 – Domingo 5 de octubre – Barcelona SC vs. Independiente del Valle

  • 14h30 – Domingo 5 de octubre – Universidad Católica vs. Liga de Quito

Segundo hexagonal: la Sudamericana en juego

Emelec, Aucas, Macará, El Nacional, Deportivo Cuenca y Delfín disputarán diez partidos, en ida y vuelta, por el único boleto disponible a la Copa Sudamericana 2026 que otorga el hexagonal 2.

Los encuentros iniciales son:

  • 14h00 – Sábado 4 de octubre – Delfín vs. El Nacional

  • 16h30 – Sábado 4 de octubre – Emelec vs. Deportivo Cuenca

  • 12h00 – Domingo 5 de octubre – Macará vs. Aucas

Cuadrangular de la permanencia

La tensión en la LigaPro estará en Mushuc Runa, Manta FC, Técnico Universitario y Vinotinto. Dos de ellos perderán la categoría y bajarán a la Serie B.

Este cuadrangular contempla seis partidos, con arrastre de puntos. La primera fecha tendrá estos duelos:

  • 15h30 – Sábado 18 de octubre – Manta vs. Técnico Universitario

  • 13h00 – Domingo 19 de octubre – Mushuc Runa vs. Vinotinto

Un octubre vibrante

La LigaPro encara su tramo más emocionante. Entre la lucha por el campeonato, la clasificación internacional y la permanencia, octubre se anticipa lleno de intensidad. El favoritismo de Independiente del Valle marca el inicio de los hexagonales, pero el desenlace aún se jugará en la cancha.

