Estos son los puntos de capacitación para miembros de mesa en Manabí para la consulta popular y referéndum

A poco menos de un mes de la consulta popular y referéndum, la delegación del Consejo Nacional Electoral en Manabí (CNE Manabí) estableció los 24 puntos de capacitación para quienes son miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV). Los puntos están distribuidos en 14 cantones para facilitar el acceso a las formaciones.
Este paso es fundamental para el desarrollo del proceso electoral, pero también importante para los designados, dada su condición de obligatoria. No cumplir con el proceso de capacitación representa una multa de $70,50, equivalente al 15% de un Salario Básico Unificado (SBU). El CNE Manabí compartió la planificación de esta semana.
Cronograma de capacitación por cantones
Puntos de Portoviejo
En Portoviejo, las capacitaciones se desarrollarán en varios puntos. En la Delegación Provincial Electoral de Manabí, la jornada se realizará en el auditorio Francisco Moreira Murillo. Estas se cumplirán del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de mañana.
En la Universidad Técnica de Manabí (UTM), las sesiones se llevarán a cabo en distintas facultades. En Ciencias de la Educación (planta baja, primer piso, aula 405), Ciencia de la Salud (aula 305), Ciencias Administrativas y Económicas (aulas 304 y 309), Ciencias Humanísticas (aula 309), e ICB (aula de docentes, planta baja). Todas las capacitaciones se cumplirán del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de 8h30 a 17h00, salvo la de Ciencias Humanísticas, que será de 12h30 a 17h00.
Asimismo, la Universidad San Gregorio de Portoviejo tendrá su punto de capacitación en un aula por confirmar, en el mismo período y horario (20 al 24 de octubre, de 8h30 a 17h00).
Capacitación para Manta
En Manta, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) acogerá las capacitaciones en distintas facultades. Participarán Ciencias Administrativas, Contables y Comercio (auditorio de la carrera de Auditoría). Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar (auditorio de Derecho). Ingeniería, Industria y Arquitectura (auditorio de Arquitectura). Ciencias de la Vida y Tecnologías (auditorio de Ingeniería en Sistemas); y Ciencias de la Salud (aula de la carrera de Medicina).
Todas las jornadas se desarrollarán del 20 al 24 de octubre de 2025, entre 8h30 y 17h00.
Chone con dos lugares
En Chone, habrá dos sedes. En la Universidad Técnica de Manabí – Extensión Chone, la capacitación se desarrollará en un aula del plantel. De igual forma, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Chone, las actividades se cumplirán en un aula.
En ambas locaciones se realizarán del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de 8h30 a 17h00.
Santa Ana
En Santa Ana, la capacitación se efectuará en la Universidad Técnica de Manabí – Extensión Lodana, en un aula del campus, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.
Pedernales
En Pedernales, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Pedernales realizará la capacitación en un aula del campus, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.
Capacitaciones en Sucre
En Sucre, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Sucre será la sede, con actividades en un aula, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.
Flavio Alfaro
La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Flavio Alfaro desarrollará su capacitación en un aula del plantel, del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de 8h30 a 17h00.
El Carmen
En El Carmen, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión El Carmen tendrá sus jornadas en un aula, del 20 al 24 de octubre de 2025, entre 8h30 y 17h00.
Tosagua
En Tosagua, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Tosagua será el punto de capacitación, en un aula del campus, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.
Jjipijapa
En Jipijapa, la Universidad Estatal del Sur de Manabí será sede de la capacitación en el aula de la carrera de Laboratorio Clínico. Las jornadas se realizarán del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.
Bolívar (Calceta)
En Calceta, la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí acogerá las actividades en el auditorio, del 20 al 24 de octubre de 2025, entre 8h30 y 17h00.
Capacitación en Paján
La Unidad Educativa Paján será el punto de capacitación en ese cantón, específicamente en la U.E. Paján, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.
Rocafuerte
Finalmente, en Rocafuerte, las jornadas se llevarán a cabo en la Unidad Educativa Ennesgar, ubicada en la U.E. Ernesto Vera, del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de 8h30 a 17h00.
|Cantón
|Institución
|Facultad / Extensión
|Lugar
|Fecha
|Horario
|Portoviejo
|Delegación Provincial Electoral de Manabí
|Auditorio
|Auditorio
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|Mañana
|Universidad Técnica de Manabí
|Ciencias de la Educación
|Aula 405 (planta baja, primer piso)
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Universidad Técnica de Manabí
|Ciencia de la Salud
|Aula 305
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Universidad Técnica de Manabí
|Ciencias Administrativas y Económicas
|Aulas 304 y 309
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Universidad Técnica de Manabí
|Ciencias Humanísticas
|Aula 309 (Humanísticas)
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|12h30 – 17h00
|Universidad Técnica de Manabí
|ICB
|Aula de Docentes (planta baja)
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Universidad San Gregorio de Portoviejo
|Portoviejo
|Aula (por confirmar)
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Chone
|Universidad Técnica de Manabí – Ext. Chone
|Extensión Chone
|Aula
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Chone
|Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext.
|Extensión Chone
|Aula
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Santa Ana
|Universidad Técnica de Manabí – Ext. Lodana
|Extensión Lodana
|Aula
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Manta
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí
|Ciencias Administrativas, Contables y Comercio
|Auditorio carrera Auditoría
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí
|Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar
|Auditorio carrera Derecho
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí
|Ingeniería, Industria y Arquitectura
|Auditorio carrera Arquitectura
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí
|Ciencias de la Vida y Tecnologías
|Auditorio carrera Ingeniería en Sistemas
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí
|Ciencias de la Salud
|Aula carrera Medicina
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Pedernales
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Pedernales
|Extensión Pedernales
|Aula
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Sucre
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Sucre
|Extensión Sucre
|Aula
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Flavio Alfaro
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Flavio Alfaro
|Extensión Flavio Alfaro
|Aula
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|El Carmen
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. El Carmen
|Extensión El Carmen
|Aula
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Tosagua
|U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Tosagua
|Extensión Tosagua
|Aula
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Jipijapa
|Universidad Estatal del Sur de Manabí
|Manabí Jipijapa
|Aula carrera Laboratorio Clínico
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Bolívar (Calceta)
|Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
|Manabí Calceta
|Auditorio
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Paján
|Unidad Educativa Paján
|Paján Paján
|U.E. Paján
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00
|Rocafuerte
|Unidad Educativa Ennesgar (Rocafuerte)
|Rocafuerte
|U.E. Ernesto Vera
|Del 20 al 24 de octubre 2025
|8h30 – 17h00