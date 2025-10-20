COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Manabí
Estos son los puntos de capacitación para miembros de mesa en Manabí para la consulta popular y referéndum

Son 24 puntos los que ha designado el CNE Manabí para la capacitación en los diferentes cantones de la provincia.
Estos son los puntos de capacitación para miembros de mesa en Manabí para la consulta popular y referéndum
Estos son los puntos de capacitación para miembros de mesa en Manabí para la consulta popular y referéndum

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

A poco menos de un mes de la consulta popular y referéndum, la delegación del Consejo Nacional Electoral en Manabí (CNE Manabí) estableció los 24 puntos de capacitación para quienes son miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV). Los puntos están distribuidos en 14 cantones para facilitar el acceso a las formaciones.

Este paso es fundamental para el desarrollo del proceso electoral, pero también importante para los designados, dada su condición de obligatoria. No cumplir con el proceso de capacitación representa una multa de $70,50, equivalente al 15% de un Salario Básico Unificado (SBU). El CNE Manabí compartió la planificación de esta semana.

Cronograma de capacitación por cantones

Puntos de Portoviejo

En Portoviejo, las capacitaciones se desarrollarán en varios puntos. En la Delegación Provincial Electoral de Manabí, la jornada se realizará en el auditorio Francisco Moreira Murillo. Estas se cumplirán del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de mañana.

En la Universidad Técnica de Manabí (UTM), las sesiones se llevarán a cabo en distintas facultades. En Ciencias de la Educación (planta baja, primer piso, aula 405), Ciencia de la Salud (aula 305), Ciencias Administrativas y Económicas (aulas 304 y 309), Ciencias Humanísticas (aula 309), e ICB (aula de docentes, planta baja). Todas las capacitaciones se cumplirán del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de 8h30 a 17h00, salvo la de Ciencias Humanísticas, que será de 12h30 a 17h00.

Asimismo, la Universidad San Gregorio de Portoviejo tendrá su punto de capacitación en un aula por confirmar, en el mismo período y horario (20 al 24 de octubre, de 8h30 a 17h00).

Capacitación para Manta

En Manta, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) acogerá las capacitaciones en distintas facultades. Participarán Ciencias Administrativas, Contables y Comercio (auditorio de la carrera de Auditoría). Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar (auditorio de Derecho). Ingeniería, Industria y Arquitectura (auditorio de Arquitectura). Ciencias de la Vida y Tecnologías (auditorio de Ingeniería en Sistemas); y Ciencias de la Salud (aula de la carrera de Medicina).

Todas las jornadas se desarrollarán del 20 al 24 de octubre de 2025, entre 8h30 y 17h00.

Chone con dos lugares

En Chone, habrá dos sedes. En la Universidad Técnica de Manabí – Extensión Chone, la capacitación se desarrollará en un aula del plantel. De igual forma, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Chone, las actividades se cumplirán en un aula.

En ambas locaciones se realizarán del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de 8h30 a 17h00.

Santa Ana

En Santa Ana, la capacitación se efectuará en la Universidad Técnica de Manabí – Extensión Lodana, en un aula del campus, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.

Pedernales

En Pedernales, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Pedernales realizará la capacitación en un aula del campus, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.

Capacitaciones en Sucre

En Sucre, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Sucre será la sede, con actividades en un aula, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.

Flavio Alfaro

La Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Flavio Alfaro desarrollará su capacitación en un aula del plantel, del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de 8h30 a 17h00.

El Carmen

En El Carmen, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión El Carmen tendrá sus jornadas en un aula, del 20 al 24 de octubre de 2025, entre 8h30 y 17h00.

Tosagua

En Tosagua, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Extensión Tosagua será el punto de capacitación, en un aula del campus, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.

Jjipijapa

En Jipijapa, la Universidad Estatal del Sur de Manabí será sede de la capacitación en el aula de la carrera de Laboratorio Clínico. Las jornadas se realizarán del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.

Bolívar (Calceta)

En Calceta, la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí acogerá las actividades en el auditorio, del 20 al 24 de octubre de 2025, entre 8h30 y 17h00.

Capacitación en Paján

La Unidad Educativa Paján será el punto de capacitación en ese cantón, específicamente en la U.E. Paján, del 20 al 24 de octubre de 2025, de 8h30 a 17h00.

Rocafuerte

Finalmente, en Rocafuerte, las jornadas se llevarán a cabo en la Unidad Educativa Ennesgar, ubicada en la U.E. Ernesto Vera, del 20 al 24 de octubre de 2025, en horario de 8h30 a 17h00.

Cantón Institución Facultad / Extensión Lugar Fecha Horario
Portoviejo Delegación Provincial Electoral de Manabí Auditorio Auditorio Del 20 al 24 de octubre 2025 Mañana
Universidad Técnica de Manabí Ciencias de la Educación Aula 405 (planta baja, primer piso) Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Universidad Técnica de Manabí Ciencia de la Salud Aula 305 Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Universidad Técnica de Manabí Ciencias Administrativas y Económicas Aulas 304 y 309 Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Universidad Técnica de Manabí Ciencias Humanísticas Aula 309 (Humanísticas) Del 20 al 24 de octubre 2025 12h30 – 17h00
Universidad Técnica de Manabí ICB Aula de Docentes (planta baja) Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Universidad San Gregorio de Portoviejo Portoviejo Aula (por confirmar) Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Chone Universidad Técnica de Manabí – Ext. Chone Extensión Chone Aula Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Chone Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Extensión Chone Aula Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Santa Ana Universidad Técnica de Manabí – Ext. Lodana Extensión Lodana Aula Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Manta U. Laica Eloy Alfaro de Manabí Ciencias Administrativas, Contables y Comercio Auditorio carrera Auditoría Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
U. Laica Eloy Alfaro de Manabí Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar Auditorio carrera Derecho Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
U. Laica Eloy Alfaro de Manabí Ingeniería, Industria y Arquitectura Auditorio carrera Arquitectura Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
U. Laica Eloy Alfaro de Manabí Ciencias de la Vida y Tecnologías Auditorio carrera Ingeniería en Sistemas Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
U. Laica Eloy Alfaro de Manabí Ciencias de la Salud Aula carrera Medicina Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Pedernales U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Pedernales Extensión Pedernales Aula Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Sucre U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Sucre Extensión Sucre Aula Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Flavio Alfaro U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Flavio Alfaro Extensión Flavio Alfaro Aula Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
El Carmen U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. El Carmen Extensión El Carmen Aula Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Tosagua U. Laica Eloy Alfaro de Manabí – Ext. Tosagua Extensión Tosagua Aula Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Jipijapa Universidad Estatal del Sur de Manabí Manabí Jipijapa Aula carrera Laboratorio Clínico Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Bolívar (Calceta) Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manabí Calceta Auditorio Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Paján Unidad Educativa Paján Paján Paján U.E. Paján Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00
Rocafuerte Unidad Educativa Ennesgar (Rocafuerte) Rocafuerte U.E. Ernesto Vera Del 20 al 24 de octubre 2025 8h30 – 17h00

