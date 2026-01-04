Estudiante de Medicina Veterinaria es hallado sin vida en su vivienda, en Machala

Un joven universitario fue hallado sin vida la tarde del sábado en el interior de su vivienda, en Machala. Su madre reportó el hecho lo que dio inicio a los procedimientos policiales y legales correspondientes, mientras se esperan los resultados periciales que permitan esclarecer las circunstancias del deceso.

El hecho se registró cerca de las 15h00, cuando la madre del joven regresó a su vivienda y lo encontró en el interior del domicilio. De inmediato dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. La zona quedó asegurada conforme a los protocolos de actuación en este tipo de casos.

Hecho reportado a las autoridades de Machala

Personal de la Policía Nacional y equipos especializados realizaron el levantamiento de información preliminar. Posteriormente, el cuerpo trasladó el cuerpo al Centro de Ciencias Forenses de Machala para los procedimientos legales y periciales establecidos. El caso permanece en desarrollo, a la espera de los resultados oficiales que determinen las circunstancias del fallecimiento.

Luis Alejandro Ríos Yanangómez era estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria. Tras conocerse la noticia, compañeros y allegados difundieron mensajes de acompañamiento a la familia, manteniendo un tono de respeto y solidaridad.

Acompañamiento institucional y protocolos

La Universidad Técnica de Machala (UTMACH) informó que activó el Seguro de Vida y Accidentes Personales correspondiente y dispuso acompañamiento social y psicológico para los familiares. La institución reiteró su compromiso de apoyo dentro del marco de sus protocolos internos para situaciones de duelo.

Las autoridades indicaron que no se emitirán conclusiones hasta contar con los informes periciales. En tanto, se continúa con la recopilación de elementos y testimonios que permitan esclarecer los hechos, respetando el debido proceso y la reserva de la investigación.

Contexto y llamado a la prudencia informativa

En sucesos de esta naturaleza, las entidades competentes recomiendan evitar especulaciones y ceñirse a información confirmada por fuentes oficiales.

El procedimiento legal seguirá su curso conforme a la normativa vigente. Cualquier actualización será comunicada por los canales oficiales una vez concluidas las pericias. Mientras tanto, la comunidad académica y vecinos del sector permanecen atentos a la información confirmada.