Eva Green se suma a la serie Merlina como la enigmática tía Ophelia

La plataforma de streaming Netflix confirmó que la actriz francesa Eva Green será Ophelia Frump, la tía de Merlina Addams y hermana de Morticia, en la tercera temporada de la famosa serie Merlina. El anuncio confirma la expansión del universo de la familia Addams, tras dos exitosas temporadas.

Eva Green expresa su emoción por ser parte de Merlina

En su anuncio a través de redes sociales, Netflix publicó: «La tía Ofelia ha llegado», junto a una foto del personaje y de la actriz. «Una triste bienvenida a Eva Green en la temporada 3 de WEDNESDAY (nombre de la serie para países anglosajones», añadió.

Pero eso no fue todo, ya que Eva Green se dijo emocionada por su aterrizaje en la producción. «Estoy encantada de unirme al mundo terriblemente retorcido de Merlina como la tía Ophelia. Esta serie es un mundo tan deliciosamente oscuro e ingenioso que estoy deseando aportar mi toque de locura a la familia Addams», manifestó.

¿Quién es la tía Ophelia?

En la segunda temporada de la serie se descubrió que Ophelia, hermana de Morticia (Catherine Zeta-Jones), posee poderes psíquicos similares a los de su sobrina Merlina (Jenna Ortega), pero los llevó a un extremo peligroso. Por esa razón, su madre, Hester Frump (Joanna Lumley), la internó en el hospital psiquiátrico Willow Hill, de donde escapó, manteniendo su paradero oculto durante 20 años hasta su reaparición en la trama.

A diferencia de Morticia, Ophelia se caracteriza por su cabello rubio largo y un comportamiento impredecible, contrastando con el estilo gótico de la familia Addams principal.

Ophelia fue presentada en los segundos finales de la temporada 2 de la serie, estrenada este 2025. Allí solo se mostró su figura de espaldas, con un vestido rojo y una corona de flores, escribiendo con su propia sangre la frase “Merlina debe morir” en la pared de una celda en el sótano de la mansión de su madre.

Antes de eso, Merlina tuvo una visión al leer el diario de su tía, entregado por Morticia como gesto de confianza. La visión mostró a una mujer con larga cabellera rubia y corona de flores.

Fin de especulaciones en redes sociales

El anuncio pone fin a meses de teorías en redes sociales, incluyendo la posibilidad de que Lady Gaga dejará su rol de Rosaline Rottwood para interpretar a Ophelia.

Las especulaciones aumentaron tras un show en Londres, donde Gaga compartió escenario con Emma Myers (Enid Sinclair) y Evie Templeton (Agnes DeMille), pero el casting oficial descarta esas hipótesis.