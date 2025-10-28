Exalcalde de Caracas arremete contra Nicolás Maduro: «Es una amenaza para el mundo por el narcotráfico y el terrorismo»

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, afirmó este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «ha transformado al Estado petrolero en un narcoestado» y «se ha convertido en una amenaza no solo para América, sino para el mundo entero, por sus alianzas con el narcotráfico y el terrorismo».

Así se pronunció Ledezma en la presentación de su libro ‘Operación Guacamaya. El retorno de los desterrados’ en el Palacio de La Aljafería de Zaragoza, España. En este, narra la fuga de varios venezolanos asilados en la Embajada de Argentina para recuperar su libertad, «a lo que aspiramos millones de venezolanos».

Acusa a Nicolás Maduro de «terrorismo de Estado»

Ledezma declaró a los medios de comunicación que Maduro «tiene secuestrados a más de 30 millones de venezolanos, ejecuta un terrorismo de Estado y hundió en la pobreza a un país riquísimo como Venezuela», añadiendo que «se ha convertido en el ariete del narcotráfico y del terrorismo».

El exalcalde de Caracas mencionó el «Proyecto Tierra de Gracia», en relación con «el liderazgo legítimo que encarnan María Corina Machado y Edmundo González, del potencial que tiene Venezuela porque es un país con un inmenso futuro, lleno de posibilidades y oportunidades, del retorno de dos millones de venezolanos, que vamos a regresar para ser protagonistas del proceso de reconstrucción de nuestro querido país».

También afirmó que «lo que están haciendo Estados Unidos y otros gobiernos democráticos es defender su propia seguridad», porque «Maduro trafica con toneladas de cocaína».

Asegura que la oposición venció a Nicolás Maduro en las urnas

Asimismo, Ledezma tiene «la certeza» de que los opositores vencieron a Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024. «Cerca de ocho millones de venezolanos sufragaron a favor de Edmundo González y María Corina Machado», de forma que «hay un pueblo que no se doblega, que tiene un liderazgo, que tiene proyectos como Tierra de Gracia, con el aval de la comunidad internacional, que no nos ha dejado solos».

«Lo que pasa en Venezuela es una lucha entre el bien y el mal, no una simple competencia electoral, porque Maduro representa el maleficio del populismo», continuó el exalcalde de Caracas. «Ojalá los pueblos como España entiendan lo que vale la democracia y los esfuerzos que hay que hacer para evitar perder la democracia, para después lamentarse, como nos ha ocurrido a nosotros, que nos enfrascamos a veces en pleitos que dieron lugar al caldo de cultivo de los especuladores», hundiendo a Venezuela en «este abismo», dijo.

Destaca a María Corina como Nobel de la Paz

Por otra parte, Ledezma destacó que la concesión del Nobel de la Paz a María Corina Machado «es un reconocimiento» a su proceder «pacifista».

Señaló que «es una mujer que se sobrepuso a una inhabilitación arbitraria, que nunca abandonó la ruta electoral a pesar de todos los obstáculos que la dictadura colocaba en ese camino, que fue capaz de poner todo su caudal de energía, de voluntad de lucha, al servicio de la candidatura de Edmundo González». El Nobel «es un laurel que ella comparte con millones de venezolanos», precisó.

Los opositores a Maduro quieren «una solución pacífica como la procuramos en las elecciones del 28 de julio de 2024″, concluyó Ledezma.

Refugiado en España

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y opositor venezolano, se encuentra exiliado en España desde noviembre de 2017. Su salida del país se debió a la persecución política y violaciones a sus derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Esto, tras más de 1.000 días de detención y arresto domiciliario.

Ledezma, nacido en 1955 en San Juan de los Morros, fue alcalde metropolitano de Caracas desde 2008, cargo para el que fue reelegido en 2012. Como fundador del partido Alianza Bravo Pueblo en 2000, se opuso abiertamente al chavismo.