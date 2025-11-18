Exasambleísta Santiago Díaz Asque es llamado a juicio por presunta violación a menor de 12 años

La jueza Carla Olalla, de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, llamó a juicio este lunes 17 de noviembre a Santiago Díaz Asque, exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), como presunto autor de la violación a una niña de 12 años, cometida en diciembre de 2024 en Quito. La magistrada ratificó la prisión preventiva que cumple desde julio en la Cárcel 4 de Quito, tras una audiencia reservada donde la Fiscalía presentó 43 elementos de convicción.

El caso, conocido como “Díaz Asque”, se inició con una denuncia del padre de la víctima el 7 de julio de 2025. La Fiscalía General del Estado imputa a Díaz, suspendido de sus funciones legislativas desde el 29 de julio, por el delito tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas de hasta 22 años de reclusión.

Testimonio de la víctima y elementos de convicción presentados

En la audiencia de formulación de cargos del 22 de julio, la fiscal solicitó prisión preventiva argumentando riesgo de fuga. Este fue respaldado por partes policiales que registran la evasión de Santiago Díaz Asque durante varios días tras la denuncia. La menor, cuya identidad se reserva, rindió testimonio anticipado narrando que el abuso ocurrió tras una cena navideña en la casa del procesado, a la que acudió con su madre y tía, quienes consumieron alcohol.

El expediente incluye versiones coincidentes de la madre, la tía y el padre de la niña. Así como exámenes médicos y ginecológicos que corroboran las lesiones. La Fiscalía incautó 10 celulares, una memoria flash, credenciales y documentos durante cinco allanamientos realizados entre el 9 y el 13 de julio en inmuebles de Quito vinculados a Santiago Díaz Asque.

Cronología del caso: de la denuncia a la prisión preventiva

Además, el 21 de julio, Santiago Díaz Asque se entregó voluntariamente en Tumbaco, Quito. Luego de una recompensa de 100.000 dólares ofrecida por el Bloque de Seguridad. Inicialmente recluido en la cárcel La Roca de Guayaquil, fue trasladado el 18 de septiembre a la Cárcel 4 de Quito para facilitar su comparecencia a audiencias.

La Revolución Ciudadana expulsó a Santiago Díaz Asque el 8 de julio, repudiando la denuncia. Rafael Correa, líder del movimiento, expresó vergüenza pública y ofreció disculpas. El Consejo de Administración Legislativa suspendió sus derechos parlamentarios, impidiéndole asistir a sesiones.

Contexto político y judicial del “Caso Díaz Asque”

Santiago Díaz Asque, de 42 años, ocupó cargos públicos durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Fue asesor en la Secretaría Nacional de Inteligencia y gerente en la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). Elegido asambleísta en 2025 por RC, su caso generó controversia por un proyecto de ley presentado el 3 de julio para reducir la edad de consentimiento sexual de 14 a 12 años, rechazado por la Asamblea.

La audiencia de juicio será reservada, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Fiscalía anunció que ampliará su teoría del caso en la fase oral, enfocándose en la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de confianza. La madre de la niña era militante de RC y colaboraba con Díaz.

El proceso judicial avanza en un contexto de mayor escrutinio a delitos sexuales contra menores en Ecuador, con reformas impulsadas por el presidente Daniel Noboa para endurecer penas. Se incluye la castración química para violadores. Hasta octubre de 2025, la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha reporta un incremento del 15 % en denuncias similares. La defensa de Díaz ha alegado presunción de inocencia y cuestionado la cadena de custodia de los indicios. Sin embargo, no presentó contrapruebas en la fase preparatoria. La jueza Olalla dispuso la notificación formal para el inicio del debate oral, previsto en semanas (24).