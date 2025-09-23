Excandidata a Miss Ecuador 2025 denuncia secuestro e intento de femicidio: «Sobreviví a un psicópata obsesionado»

Tatiana Lasso Valdivieso, quien fue candidata a Miss Ecuador 2025, hizo una grave denuncia en sus redes sociales contra su expareja, Cristian A.S.C.

A través de un post que incluyó foto y videos, la modelo oriunda de Macará, aseguró haber sido secuestrada, golpeada y amenazada, llegando a temer por su vida. La razón de su agresor: ella no quería retomar su relación amorosa.

Ex candidata a Miss Ecuador fue agredida durante cuatro días

La joven, de 22 años de edad, indicó que fue privada de su libertad el pasado 13 de septiembre, logrando escapar el martes 16. «Sobreviví a un psicópata obsesionado. Un hombre que no aceptó un ‘no’ como respuesta, que me intimidó una y otra vez para obligarme a estar a su lado. Ese hombre es Cristian ……. de nacionalidad ecuatoriana, macareño, residente en Estados Unidos. Yo, Tatiana Lasso, fui víctima de sus obsesiones, de su violencia, de su crueldad”, empezó diciendo.

Agregó que su expareja incluso la amenazó con difundir video íntimos de ella y matarla. “Del sábado 13 al martes 16 fui golpeada, amenazada de muerte y extorsionada con la difusión de videos íntimos míos. Viví días enteros en los que pensé que no volvería a ver a mi familia, donde cada minuto fue un infierno y cada amenaza parecía ser la última”, describió.

“Me quebró el cuerpo con los golpes y quiso quebrar mi alma con el miedo, pero aquí estoy: sobreviví. Hoy alzo mi voz porque no me voy a callar nunca más. Responsabilizo públicamente a Cristhian A. S. C. de todo lo que sufrí: los intentos de femicidio, las amenazas y la extorsión”, detalló.

También señala a la familia de su expareja

Tatiana además apuntó a la familia de su agresor, ya que habrían estado al tanto de lo que sucedía, sin darle auxilio.

“Si algo me llega a pasar —sea un daño físico, un atentado o la difusión de mis videos íntimos—, él y su familia serán los responsables. No escribo esto desde la rabia, sino desde la necesidad de que se haga justicia y de que ninguna mujer más viva lo que yo viví, ya que la policía nacional de mi cantón les quedó grande el deber”, finalizó.

Solidaridad hacia la excandidata a Miss Ecuador

Tras la denuncia, personalidades públicas expresaron su respaldo. Eunice Rivadeneira, Miss Ecuador 2024, comentó: “Mi apoyo total Tati para lo que sea. Eres demasiado valiente en alzar tu voz y no quedarte callada. Te abrazo fuerte y Dios cuide de ti y tu familia, no estás sola”.

Mientras que la manabita Natalia Ormeño, quien también fue candidata en el certamen 2025, escribió: Gracias por compartirlo por muchas mujeres que sienten que no pueden hacerlo… No estás sola Tati! Se va a hacer justicia. Tengo fe que sí».

La cantante ecuatoriana Maga Córdova se unió: “Lo siento tanto. El padre de mi hija fue exactamente igual conmigo. Estoy contigo. Yo te creo”.

Al momento, no se ha confirmado si la reina de belleza denunció de manera formal el hecho.

¿Quién es Tatiana Lasso?

Su nombre completo es Tatiana Lisbeth Lasso Valdivieso, tiene 22 años y representó a la ciudad Macará en el certamen de belleza Miss Ecuador 2025 y formó parte de Top 10 de semifinalistas.

La modelo se graduó como Licenciada en Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas. Además, fue virreina de Miss Belleza Intermodel Ecuador y Señorita acción social de la provincia de Loja.