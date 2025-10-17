Exesposa de Salvador Cabañas trabaja como cambista en las calles de Asunción tras disputas por fortuna

María Lorgia Alonso, exesposa del exfutbolista paraguayo Salvador Cabañas, trabaja como cambista en el microcentro de Asunción, capital paraguaya. Ella vende y compra divisas en la vía pública para cubrir sus gastos básicos. Esta situación surge en medio de una demanda interpuesta por sus hijos, Mía y Santiago Cabañas. En septiembre de 2025 solicitaron que se declarara a su padre «insano» para asumir la administración de 6 millones de dólares.

El proceso, motivado por disputas sobre la gestión de inmuebles compartidos, incluye una evaluación psiquiátrica. Allí se determinó que Cabañas conserva plena capacidad mental, según informes judiciales. Alonso y Cabañas mantuvieron una relación de 2001 a 2010, período en el que tuvieron dos hijos y acumularon una fortuna cercana a los 20 millones de dólares. Esto gracias a la carrera del exdelantero en el América de México y la selección paraguaya.

Exesposa de Salvador Cabañas apenas sobrevive

El atentado sufrido por Cabañas en enero de 2010 en un bar de Ciudad de México, donde recibió un disparo en la cabeza que truncó su carrera profesional, exacerbó las tensiones familiares. Tras el incidente, la pareja se separó en 2012, y surgieron litigios por el manejo de bienes, incluyendo inmuebles, cuentas bancarias y propiedades en Paraguay y México.

Documentos judiciales paraguayos revelan que Cabañas denunció en 2019 haber sido víctima de una estafa por al menos 10 millones de dólares. Esta denuncia fue contra su exrepresentante José María González y a irregularidades en la administración de fondos durante su recuperación. Alonso, por su parte, ha declarado en entrevistas que enfrentó problemas de liquidez pese a poseer propiedades valoradas en millones.

Pruebas psicológicas ordenadas por sus hijos

Aquello la llevó a declararse en bancarrota pública y aceptar el empleo como cambista en la Asociación de Cambistas de Paraguay. En 2016, relató a medios locales que adquirió un puesto callejero para pagar impuestos inmobiliarios y sostener a sus hijos. Con ello reconoció la dificultad de pasar de una vida de lujos a un salario básico.

En septiembre de 2025, Cabañas compareció ante el juez José Villalba Báez en Asunción para someterse a pruebas psicológicas ordenadas en la demanda de sus hijos. El informe de la psiquiatra judicial concluyó que el exjugador, de 45 años, presenta coherencia en el pensamiento, juicio crítico intacto y orientación adecuada. Con ello se descartó cualquier incapacidad por lo que él puede manejar su patrimonio.

Cabañas vive de los arriendos de sus propiedades

Su abogado, Jorge Esquivel, afirmó que el litigio responde a intereses económicos de terceros que manipulan a los hijos, y que Cabañas no mantiene contacto con ellos desde hace tiempo. El exfutbolista, se sostiene con rentas de propiedades y apariciones en eventos deportivos en México y Estados Unidos. Él expresó dolor por la situación pero determinación para defender sus derechos.

El patrimonio de Salvador Cabañas incluye 25 inmuebles en Paraguay, como el Complejo Deportivo Salvador Cabañas en Villa Elisa y casas en Asunción e Itauguá, divididos en un acuerdo de 2019 que asignó mitades a cada parte. Sin embargo, deudas pendientes, como impuestos municipales por más de 193 millones de guaraníes (alrededor de 25 mil dólares), persisten en propiedades compartidas.